Operazione “Largo Raggio”a Pra’, smantellato accampamento abusivo

Genova. Nuova operazione “Largo Raggio” della polizia locale, questa volta nel municipio VII Ponente, in particolare nella zona di Pra’, tra piazza Rapisardi, via Cialli, via Fusinato, piazza Lerda e zone limitrofe.

Nell’operazione, disposta nell’ambito del Piano per la Sicurezza Urbana 2026, gli agenti hanno condotto un servizio straordinario di controllo sono state impegnate circa 20 unità operative.

Nel corso del servizio sono stati effettuati 66 controlli, tra persone e veicoli, con particolare attenzione al rispetto delle ordinanze comunali e alla tutela del decoro urbano. Sono state svolte anche attività di pattugliamento orientate alla sicurezza stradale.

Sono state accertate cinque violazioni di ordinanze comunali sul decoro urbano. Durante i controlli è stato inoltre trovato un accampamento abusivo in via Pra’. Gli operatori hanno proceduto all’identificazione delle persone presenti e hanno poi attivato Amiu per la bonifica.