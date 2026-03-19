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Nel pomeriggio

Operaio precipita da un ponteggio a Sestri Ponente: grave in ospedale

L'uomo, 54 anni, è caduto per circa 4 metri

asl 3 psal

Genova. Grave incidente sul lavoro giovedì pomeriggio in via Gaggero, a Sestri Ponente.

Un operaio di 54 anni è caduto da alcuni ponteggi precipitando per circa quattro metri e battendo con violenza la testa. L’uomo è stato soccorso dai colleghi, che hanno subito chiamato l’ambulanza.

I militi della Croce Verde di Sestri Ponente e l’automedica gli hanno prestato le prime cure e lo hanno poi accompagnato all’ospedale San Martino in codice rosso, privo di conoscenza. È stato subito preso in carico dall’equipe sanitaria e trasferito in Rianimazione in prognosi riservata.

Presente anche il nucleo Psal di Asl 3 (prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) per gli accertamenti e per capire se vi siano state eventuali violazioni dei protocolli di sicurezza.

 

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