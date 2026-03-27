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Incidente probatorio

Omicidio di Molassana, cominciata la perizia psichiatrica su Fabio Fibrini

Ma serviranno diversi incontri e test per stabilire la capacità di intendere al momento del fatto, quella attuale, quella di partecipare al processo e la pericolosità sociale

omicidio molassana

Genova. E’ cominciata questo pomeriggio nel ‘repartino’ dell’ospedale San Martino di Genova la perizia psichiatrica su Fabio Fibrini, il 52enne accusato di aver ucciso la madre, Maria Marchetti con 13 coltellate.

L’incarico è stato affidato dalla gip Angela Nutini al medico legale Maurizio Balestrino, che insieme al consulente di parte, lo psichiatra Pietro Ciliberti, nominato dagli avvocati di Fibrini Roberta Barbanera e Giorgio Zunino, ha incontrato il 52enne accusato di omicidio aggravato. Il pm Luca Scorza Azzarà ha scelto di affidarsi al perito del gip e così ha fatto il fratello dell’indagato.

Quello di oggi è comunque il primo di una serie di colloqui tra i due psichiatri e l’indagato, che da tempo era seguito dal centro di salute mentale e che sull’omicidio della madre ha detto di non ricordare assolutamente nulla, come se il suo cervello fosse completamente sconnesso e spento al momento del fatto.

Per arrivare a valutare lo stato mentale dell’uomo ci vorranno diversi incontri e probabilmente una serie di test psichiatrici. Obiettivo della perizia è quello di stabilire la capacità di intendere al momento del fatto, quella attuale, quella di partecipare al processo e infine la pericolosità sociale dell’indagato se verrà riconosciuta una incapacità anche solo parziale.

 

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