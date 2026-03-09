Il delitto di Molassana: Maria Marchetti uccisa con diverse coltellate, arrestato il figlio 52enne

Genova. Potrebbe risalire alla notte tra sabato e domenica la morte di Maria Marchetti, la donna di 86 anni trovata morta con diversi fendenti nella sua abitazione di via San Felice 39 a Molassana.

L’anziana viveva con il figlio minore Fabio Fibrini, 52 anni, un uomo con problemi psichiatrici che è stato trovato in casa in stato di choc con i vestiti sporchi di sangue. Alcuni vicini, sentiti ieri pomeriggio dagli investigatori della squadra mobile, avrebbero spiegato di aver sentito delle urla provenire dall’abitazione nel pomeriggio di sabato.

A dare l’allarme, ieri era stato il figlio maggiore della donna che non riusciva a mettersi in contatto con la madre da diverse ore. Così è andato a casa e ha trovato Mariuccia – così era soprannominata la donna – morta e il fratello in stato confusionale e ha chiamato il 112.

Fabio Fibrini, assistito dall’avvocata Roberta Barbanera, è stato portato in questura e interrogato dagli investigatori, ma ha detto di non ricordare nulla. Su di lui. da tempo seguito dai servizi di salute mentale, potrebbe essere disposta una perizia psichiatrica, come ha spiegato ieri ai cronisti il pm Luca Scorza Azzarà, arrivato sul posto per un sopralluogo.

L'ingresso dell'abitazione teatro dell'omicidio

Secondo i primi riscontri l’aggressione potrebbe essere cominciata in camera da letto e poi proseguita in corridoio. Forse la donna ha quindi tentato una disperata fuga dalla furia del figlio. Gli investigatori hanno anche sequestrato un coltello da sub sporco di sangue: si tratto molto probabilmente dell’arma del delitto.

I due vivevano insieme da anni ma non ci sarebbero state denunce precedenti per episodi di violenza. L’estate scorsa Maria Marchetti aveva chiamato il 112 perché il figlio minacciava atti lesionistici dopo essere barricato nella sua stanza. Era stato sottoposto a un Tso, ma secondo quanto riferito da alcuni parenti sentiti dagli investigatori Mariuccia non temeva per la sua incolumità