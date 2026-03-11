Maria Marchetti uccisa a coltellate in casa: convalidato l’arresto del figlio minore ma niente interrogatorio dopo il no dei medici

Genova. Non è stato interrogato Fabio Fibrini, il 52enne accusato di aver ucciso a coltellate la madre 86enne Maria Marchetti perché il suo stato di salute generale ha indotto i medici ha non dare il via libera perché non era in condizioni di rispondere a nessuna domanda ma la gip Angela Nutini ha comunque intanto convalidato l’arresto. L’udienza – molto breve – si è tenuta questa mattina nel reparto di Psichiatria dell’ospedale San Martino di Genova dove l’uomo è al momento ricoverato.

Nelle prossime ore Fibrini sarà trasferito da psichiatria in altro reparto per ulteriori accertamenti diagnostici. L’interrogatorio è stato rinviato fino al via libera del personale sanitario.

Gli avvocati dell’indagato, Roberta Barbanera e Giorgio Zunino avevano chiesto alla giudice l’applicazione della misura cautelare in un luogo di cura ma la gip nell’ordinanza ha disposto al momento la custodia cautelare in carcere “visto che al momento non c’è stato ancora un accertamento su un eventuale vizio di mente”.

Quando sarà dimesso quindi Fibrini dovrà tornare a Marassi. Intanto sempre questa mattina la gip ha dato incarico al medico legale Isabella Caristo di eseguire l’autopsia sul corpo di Maria Marchetti. I legali di Fabrini hanno nominato come consulente di parte il medico legale Davide Bedocchi. L’accertamento autoptico sarà eseguito venerdì mattina.