Sicurezza stradale, a Genova arrivano le nuove “zone 30”: ecco dove saranno le prime quattro

Genova. Scatteranno a partire dai prossimi giorni le prime zone 30 scelte dal Comune di Genova per ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza stradale in città. L’assessore alla Mobilità Emilio Robotti, presentando il piano dell’amministrazione, ne aveva promesso almeno una per ciascun municipio. E alcune strade sono già state individuate per partire con la sperimentazione.

Il primo intervento era stato anticipato nelle scorse settimane e sarà realizzato nelle notti del 18, 19 e 20 marzo. Si tratta del riassetto complessivo di piazza Baracca, cuore pulsante di Sestri Ponente: non solo sarà istituito il limite dei 30 km/h, ma saranno tracciati gli attraversamenti pedonali, regolamentando finalmente il passaggio di chi, sbucando da via Sestri, si trovava improvvisamente in mezzo alla carreggiata. La segnaletica verticale è già presente (ma coperta), quella verticale sarà realizzata nelle date indicate, chiudendo la strada al traffico tra mezzanotte e le 4.30.

Nuove zone 30 in Valbisagno e nel cuore di Nervi

Ma nel mirino ci sono altre tre zone di Genova in cui i 30 km/h diventeranno la regola. “Dobbiamo vedere i tempi di esecuzione con Aster”, fa sapere Robotti. Ognuna di queste sarà regolata con un’apposita ordinanza di mobilità, mentre una delibera di giunta dovrebbe disegnare la “cornice normativa” in cui dovranno rientrare i singoli provvedimenti.

In Valbisagno il nuovo limite di velocità sarà istituito lungo tutta l’estensione di via Burlando, da largo Giardino a via delle Ginestre, strada peraltro non agevole da percorrere in velocità visto che le auto in sosta sui marciapiedi causano spesso restringimenti di carreggiata. Lo stesso provvedimento, del resto, esiste da anni per via Montaldo, protagonista della cronaca recente proprio per i frequenti investimenti di pedoni, dove invece i tratti rettilinei in discesa incoraggiano molti automobilisti e motociclisti a correre.

Altra novità sarà la zona 30 che abbraccerà gran parte di Nervi, compreso il tratto urbano di statale dove oggi il limite è 50 km/h. Le strade interessate sono via Oberdan, via Sala, via Casotti, via Capolungo, via Aurelia, via Somma, comprese le vie interne al perimetro (via Vosgi, piazza Duca degli Abruzzi, viale Franchini, largo Bassanite, via Sant’Ilario nella parte bassa).

Ancora sulle alture della Valbisagno, il Comune ha deciso che si dovrà andare a 30 km/h in via Giovanni da Verazzano, strada priva di marciapiedi che attraversa l’abitato di Fontanegli.

Albaro, nel mirino le strade intorno alla scuola Diaz

È in arrivo pure una nuova zona scolastica nei pressi della scuola Diaz-Mazzini di Albaro. La disciplina speciale riguarderà via Cadore (intersezione via Trento), via Battisti (intersezione via Trieste), via Argonne (intersezione piazza Merani) e piazza Merani. La regolamentazione, però, è ancora al vaglio degli uffici. Alcune strade scolastiche a Genova prevedono già il divieto totale di accesso veicolare negli orari di entrata e uscita dagli istituti, mentre in altri casi è stato ritenuto sufficiente istituire il limite dei 30 km/h.

“È dimostrato da tutti gli studi che in questo modo si riducono gli incidenti gravi e mortali, anche se la maggior parte sono causati da distrazione”, aveva spiegato l’assessore Robotti. Le nuove norme ministeriali non consentono di installare autovelox fissi, ma il Comune ha promesso “presidi della polizia locale nelle situazioni più pericolose“, non necessariamente per fare sanzioni ma con finalità di dissuasione, fermo restando che gli agenti potranno comunque usare il telelaser in presenza, o comunque multare rilevando gli eccessi di velocità “a vista”.

Raffica di nuovi rallentatori ottici in tutta la città: le vie interessate

Intanto, in attesa di varare le nuove zone 30 e di mettere in sicurezza gli attraversamenti più pericolosi, l’amministrazione ha già messo in campo la prima misura su larga scala. Con un’ordinanza adottata negli scorsi giorni si dispone la tracciatura di una serie di rallentatori ottici di velocità in numerose strade di diversi quartieri. Sono semplici strisce bianche che servono a creare l’illusione di un ostacolo fisico, inducendo a rallentare in prossimità degli attraversamenti pedonali. L’ordinanza specifica che dovranno essere realizzati con vernice bicomponente, molto più costosa ma anche molto più resistente nel tempo.

Oltre ai punti in cui sono già presenti, nel Municipio Centro Est i rallentatori ottici saranno istituiti in via Polleri, via Corsica, corso Armellini, corso Paganini, via Della Cella, via Maculano, corso Firenze.

Nel Municipio Centro Ovest via Buranello, piazza Vittorio Veneto, via Dondero, via Fillak, via Avio, via Balbi Piovera.

Nel Municipio Bassa Valbisagno corso Sardegna, piazza Martinez, piazza Terralba, piazza Solari, corso De Stefanis, piazza Manzoni, via Monnet, via del Piano.

Nel Municipio Media Valbisagno via Piacenza (in numerosi punti), via Molassana.

Nel Municipio Valpolcevera via Poli, via Anfossi, via San Quirico, via Colano, via Pastorino, via Reta, via Rivarolo, via Canepari

Nel Municipio Medio Ponente piazza Aprosio, via Sette, via San Giovanni d’Acri, piazza Oriani, via Arrivabene, via Bianchi, via Bertolotti

Nel Municipio Ponente via Camozzini, via Pra’, via Opisso

Nel Municipio Medio Levante corso Italia, via Cavallotti, via Tolemaide, via Mosso, via Diaz, via Lagustena

Nel Municipio Levante via Quarto, via Posalunga, via Timavo.