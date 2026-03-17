Fiera Primavera, tutto pronto per la nuova edizione: il ritorno della campionaria più amata dai genovesi

Genova. La manifestazione più amata dai genovesi torna a fiorire in una veste rinnovata. Sabato 21 marzo apre ufficialmente i battenti Nuova Fiera Primavera, che fino al 29 marzo trasformerà il Padiglione Blu e gli spazi esterni dell’ex quartiere fieristico in una grande vetrina affacciata sul mare tra design, artigianato, moda, automotive, giardinaggio, gastronomia e tempo libero. L’ingresso al pubblico sarà gratuito.

A sei anni di distanza dall’ultima edizione di Fiera Primavera, la manifestazione si presenta pronta a raccogliere le sfide dei tempi moderni e ad accogliere le nuove esigenze dei visitatori, riportando a Genova un evento capace di raccontare il territorio, le sue eccellenze e le sue innovazioni. Il tutto senza dimenticare oltre cinquant’anni di storia, che hanno reso la campionaria un appuntamento atteso e familiare per generazioni di liguri.

Organizzata da Hidden Door Srl, co-organizzatore di Megacon, in collaborazione con Porto Antico di Genova S.p.A., la manifestazione si svilupperà su oltre 20.000 metri quadrati tra spazi interni ed esterni. Espositori provenienti da tutta Italia, con una forte concentrazione dalla Liguria e dalla città di Genova, affiancata da aziende provenienti da Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Campania, Puglia, Sicilia. Complessivamente oltre 150 aziende italiane porteranno le loro eccellenze, con una quota internazionale da Francia, Austria, Repubblica di San Marino e Tunisia, a testimonianza dell’ampio respiro della manifestazione.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la sfida di far tornare a Genova Fiera Primavera – racconta Lucio Campani, amministratore unico di Hidden Door Srl – Il nostro obiettivo è quello di far rinascere un appuntamento molto amato dai genovesi, capace di valorizzare il territorio e le sue eccellenze e di offrire uno spazio dove scoprire novità dedicate alla casa, all’arredo, al giardino e al tempo libero. L’augurio è che questa edizione rappresenti solo l’inizio di un nuovo percorso, capace di riportare la manifestazione a essere un punto di riferimento per la città e per le famiglie”

“Il ritorno di Fiera Primavera è molto più di un evento, è la rinascita di una tradizione che per oltre cinquant’anni ha accompagnato la vita dei genovesi e dei liguri – sottolinea il presidente di Porto Antico S.p.A. Mauro Ferrando – Oggi quella storia riparte con un’energia nuova nel rinnovato Waterfront di Levante. Abbiamo affidato questo nuovo corso a Hidden Door, professionisti che hanno già dimostrato con Megacon la capacità di interpretare il pubblico contemporaneo con grandi numeri e qualità organizzativa. Siamo orgogliosi di aver reso possibile questo ritorno e invitiamo tutti i cittadini a riscoprire una manifestazione che è sempre stata parte della nostra città”.

“Riportare a Genova una fiera campionaria così radicata nella storia della città, rinnovata nei contenuti e nello sguardo verso il futuro, significa rafforzare il ruolo della Liguria come luogo ideale per eventi, turismo e sviluppo economico. Regione ne ha riconosciuto il potenziale attribuendogli la qualifica di manifestazione fieristica nazionale ed inserendola nel calendario ufficiale degli eventi fieristici liguri – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Iniziative come questa contribuiscono a sostenere le imprese, a valorizzare le eccellenze locali e a creare occasioni di incontro tra produttori, operatori e pubblico”.

“Fiera Primavera torna dopo sei anni di stop e questa è un’ottima notizia per la città – aggiunge l’assessora al Commercio del Comune di Genova Tiziana Beghin – perché significa riportare a Genova una tradizione amata da generazioni di genovesi. Una tradizione, sì, ma che quest’anno si coniugherà con la modernità, unendo alla grande varietà merceologica anche temi importanti come ecologia e sostenibilità. Con un respiro locale, ma allo stesso tempo internazionale. La nuova location del Waterfront di Levante è pronta ad accogliere gli espositori e i genovesi, e non solo, che durante la Fiera Primavera decideranno di farsi un giro tra le centinaia di stand”.

Al piano terra del Padiglione Blu, circa 10.000 metri quadrati saranno dedicati alla casa e all’arredamento, con soluzioni abitative innovative e sostenibili, design contemporaneo, materiali ecologici e proposte versatili pensate per trasformare ogni ambiente. Un’area ricca di idee e ispirazioni per chi desidera progettare o rinnovare la propria abitazione. Sempre al piano terra il pubblico troverà anche un’ampia area dedicata al mondo automotive, con le ultime novità del settore, proposte di usato certificato e veicoli commerciali: un’occasione per informarsi, confrontare modelli e valutare nuove opportunità di acquisto.

Salendo al piano superiore, il Padiglione Blu si apre allo shopping con un mix vivace di artigianato, pelletteria italiana, moda sportiva a prezzi outlet, bigiotteria, occhiali, cosmetica, casalinghi e tante idee originali provenienti dal Made in Italy e da proposte internazionali. Il percorso si completa con una grande area enogastronomica dedicata ai sapori liguri e italiani, tra specialità regionali, prodotti tipici, dolci e salati e una zona ristoro pensata per concedersi una pausa tra degustazioni e tradizione.

All’esterno, sulla banchina del Padiglione Blu, il verde diventa protagonista con l’area “Orto e Giardino”, che accoglierà il pubblico tra piante aromatiche, fiori, proposte per l’orto e soluzioni per la vita all’aria aperta. Accanto, spazio all’arredo da giardino, barbecue, stufe tradizionali e a pellet per vivere gli spazi esterni in ogni stagione.

Nuova Fiera Primavera sarà però anche un luogo di incontro e di intrattenimento. Il programma prevede infatti una serie di appuntamenti serali con ospiti del mondo dello spettacolo e della televisione. Sabato 21 marzo alle ore 20.30 il pubblico potrà assistere al talk con Edoardo Raspelli, giornalista e critico gastronomico tra i più noti in Italia e volto storico della televisione con programmi dedicati alla cucina e alla valorizzazione dei territori. Venerdì 27 marzo alle ore 20.30 sarà protagonista Gene Gnocchi con un talk–intervista arricchito da momenti di comicità dal vivo, mentre sabato 28 marzo alle ore 20.30 salirà sul palco Corrado Tedeschi, uno dei volti più noti della televisione degli anni Novanta, per un incontro– intervista dedicato alla sua lunga esperienza nel mondo dello spettacolo.

Tra le esperienze più particolari della manifestazione ci sarà anche una vera e propria sala giochi anni Ottanta, con cinquanta videogiochi arcade classici degli anni Ottanta e Novanta, gli stessi che un tempo animavano bar e sale giochi. Per l’occasione i videogiochi saranno disponibili gratuitamente, senza inserimento di gettoni, e potranno essere utilizzati nelle loro versioni originali sui celebri cabinati arcade, permettendo ai visitatori di fare un vero e proprio tuffo nel passato e riscoprire il fascino del retrogaming.

All’interno della fiera troverà spazio anche un’area dedicata agli animali domestici, pensata per chi vive condivide la quotidianità con gli amici a quattro zampe. Il pubblico potrà scoprire prodotti per l’alimentazione, la cura e gli accessori selezionati con attenzione alla qualità e alle esigenze degli animali, insieme a idee e soluzioni pensate per accompagnare ogni momento della giornata, dalla passeggiata al relax in casa fino ai momenti di gioco. Gli stand offriranno inoltre l’opportunità di confrontarsi con professionisti del settore e scoprire novità utili per il benessere dei propri compagni di vita.

Per nove giorni Nuova Fiera Primavera sarà un luogo non solo da visitare, ma da vivere, con showcooking, attività per bambini, incontri, aree interattive e momenti di spettacolo pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età.

La manifestazione seguirà i seguenti orari di apertura:

Sabato 21 marzo e sabato 28 marzo: dalle 10.00 alle 23.00 Domenica 22 marzo: dalle 11.00 alle 22.00

Da lunedì 23 a giovedì 26 marzo: dalle 15.30 alle 22.00 Venerdì 27 marzo: dalle 15.00 alle 23.00

Domenica 29 marzo: dalle 11.00 alle 21.00