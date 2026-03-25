Nuoto Fisdir, domenica il Trofeo Crocera Stadium: numeri in crescita

Genova. È stata presentata nella Sala Trasparenza di Regione Liguria la 10° edizione del Trofeo Crocera Stadium – CSI, organizzato da Crocera Stadium e Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale Liguria e sostenuto dal Centro Sportivo Italiano, che si svolgerà domenica 29 marzo, dalle ore 13.00, nella piscina in vasca corta di via Eridania 3.

Sono 172 gli atleti iscritti, in rappresentanza di nove società, di cui quattro genovesi: Fratellanza Pontedecimo, Vita SSD, Nuotatori Genovesi, Crocera Stadium.

Dalla provincia di Savona arriveranno Doria Nuoto Loano, Ge.Sco Nuoto Alassio e Sporting Club Millesimo.

Gradita presenza da fuori regione di Senza Limiti ASD Torino e della Virtus Buonconvento di Terni.

“Il raggiungimento della decima edizione del Trofeo Crocera Stadium è sintomatico dell’importanza che l’iniziativa ha assunto nel panorama natatorio regionale e nazionale. Una caratura testimoniata anche dal numero degli atleti in gara e dalla partecipazione di squadre provenienti da diverse regioni italiane – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. Questo evento è molto più di una competizione sportiva, è un momento di crescita e di inclusione, capace di mettere al centro lo sport come straordinario strumento di integrazione e superamento delle barriere. Ci aspetta un’altra edizione di grande successo, per celebrare i valori formativi dell’attività sportiva attraverso la pratica del nuoto”.

Le gare inizieranno alle 14 per concludersi, premiazione compresa alle 18: la fascia d’età è compresa fra gli 8 e 26 anni.

Due le macro categorie: propaganda ed agonisti.

“E’ una manifestazione cresciuta negli anni che ormai è di livello nazionale-dice Andrea Biondi Presidente Crocera Stadium- la cornice è quella dello stare bene insieme in armonia, creare degli spazi per questi meravigliosi ragazzi che competono, qualcuno vince, qualcuno no, ma non è questo l’aspetto più importante. Crocera Stadium fin dall’apertura nel 2003 è stata molto attenta al valore sociale delle nostre attività. Andiamo avanti nonostante tutte le difficoltà legate alla sostenibilità delle piscine pubbliche e lo facciamo con orgoglio e determinazione”

Sono intervenuti alla conferenza stampa di presentazione del 10° Trofeo Crocera Stadium- CSI anche il presidente della FIN Liguria Alessandro Martini e la Delegata regionale FISDIR Alice Ronsval.

“Il nostro è un movimento in crescita con oltre 400 atleti e numerose figure professionali impegnate ogni giorno nel promuovere lo sport per persone con disabilità intellettiva. Il nuoto – sottolinea Alice Ronsval – è da sempre la disciplina trainante e più praticata. Per la prima volta il Trofeo Crocera Stadium è aperto a livello nazionale ed inaugurerà la stagione natatoria FISDIR regionale, con temi validi per le competizioni federali successive. Un ringraziamento speciale va al Presidente CIP Liguria Dario Della Gatta per il sostegno costante, alla Regione Liguria ed alla vice presidente con delega allo Sport Simona Ferro, a tutte le società che, con passione e dedizione, rendono possibile una giornata di di sport, inclusione e crescita condivisa.