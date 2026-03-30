Nidec-Asi, mobilitazione per un lavoratore licenziato: “Senza preavviso né motivazione”

Genova. La rsu Fiom di Nidec-Asi dello stabilimento genovese, specializzato in sistemi elettrici industriali, e la Fiom-Cgil danno notizia del licenziamento di un lavoratore avvenuto nella giornata del 26 marzo.

“Ciò è accaduto senza alcun preavviso, senza alcuna motivazione disciplinare, contrattuale o economica”, sottolineano i sindacati, che esprimono “forte disappunto per il mancato coinvolgimento preventivo, non essendo stati in alcun modo informati o interpellati dall’azienda prima della comunicazione al lavoratore. Tale modalità operativa ha di fatto escluso qualsiasi possibilità di confronto e di ricerca di una soluzione condivisa”.

Venerdì scorso si è svolta un’assemblea in stato di sciopero, molto partecipata, con cui i lavoratori hanno espresso piena solidarietà al collega e alla sua famiglia: “Durante l’assemblea è emersa forte preoccupazione per i metodi utilizzati dall’azienda, ritenuti inaccettabili e lesivi della dignità dei lavoratori – concludono – La Fiom-Cgil e la rsu, insieme ai lavoratori, valuteranno tutte le azioni sindacali necessarie volte alla tutela e al reintegro del lavoratore”.