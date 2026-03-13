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Risocializzare

Nel carcere di Pontedecimo musica e danze andine, poi merenda coi dolci realizzati dalle detenute

In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna una "best practice" per l'inclusione sociale e la valorizzazione delle competenze

Generico marzo 2026

Genova. In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, la casa circondariale di Genova-Pontedecimo ha promosso un’iniziativa di inclusione sociale e valorizzazione della popolazione detenuta femminile.

Il 10 marzo 2026 l’istituto ha ospitato, a partire dalle ore 15.00, l’evento “Ponti di cultura – Musica e danza andina”, un progetto segnalato come best practice nell’ambito delle attività penitenziarie. L’iniziativa è nata dalla sinergia tra la direzione dell’istituto, l’area trattamentale e il mondo del terzo settore.

La giornata ha visto un’esibizione dal vivo con strumenti della tradizione e danze latinoamericane in costume, curata dall’associazione culturale “Los Andes” in collaborazione con l’associazione cristiana “Betel”. L’esibizione ha offerto uno spazio di condivisione, serenità e riflessione attraverso il dialogo interculturale. Al termine delle esibizioni, si è svolto un momento di convivialità che ha visto le detenute protagoniste dirette. In collaborazione con la Pasticceria Poldo, le donne della sezione femminile si sono occupate della realizzazione interna di paste, pasticcini e dolci da forno, valorizzando le proprie capacità manuali.

L’evento non è stato un episodio isolato, ma si inserisce in un fitto calendario di attività volte alla risocializzazione. Questa iniziativa ha infatti anticipato le rappresentazioni teatrali conclusive che si terranno il 27 e 28 marzo in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova.

L’obiettivo centrale è favorire dinamiche di gruppo positive e percorsi di benessere emotivo per la popolazione detenuta.

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