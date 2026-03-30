I Negrita fanno tappa a Genova con il loro “Talk & Live”

Genova. In estate i Negrita torneranno dal vivo per sette date esclusive, unici appuntamenti live della stagione, con il format acustico “Talk & Live“, e Genova è tra le tappe previste.

Dopo il successo del tour in teatro nel 2025, la rock band toscana si prepara ad un nuovo viaggio con l’annuncio di una serie di serate che uniscono musica e racconto in una formula inedita in cui Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich saranno accompagnati, in alcuni momenti della scaletta, da Giacomo Rossetti (basso e tastiere) e Cristiano Dalla Pellegrina (percussioni).

Faranno tappa in Liguria al Genova Festival lunedì 3 agosto all’Arena del Mare del Porto Antico per un evento organizzato da Teatro Verdi Produzioni in collaborazione con Mister Wolf e Duemila Grandi Eventi.

Una scaletta composta dai loro grandi successi – “Cambio”, “Gioia Infinita”, “Mama maé”, “Ho imparato a sognare”, “Che rumore fa la felicità” e “Rotolando verso sud”, per citarne alcuni – e dai nuovi brani del recente undicesimo album “Canzoni per anni spietati”.

Il format darà spazio alla musica dal vivo creando un dialogo tra esecuzioni e momenti di racconto, così da offrire al pubblico la possibilità di cogliere l’essenza più autentica della band. A chiacchierare con loro ci sarà Gianmaurizio Foderaro di Rai Isoradio, media partner del tour, che guiderà il percorso, con un racconto sia radiofonico che “on stage” sul palco.

I Negrita ripercorreranno così la loro storia artistica e personale, condividendo esperienze, aneddoti e ispirazioni: racconteranno il processo creativo dietro le loro canzoni, quali emozioni le alimentano e quali momenti hanno segnato il loro percorso, offrendo uno sguardo intimo e sincero sul loro viaggio musicale.