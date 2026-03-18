Nasce il percorso dei Monumenti Verdi: itinerario a Genova alla scoperta di 25 alberi

Genova. Nasce il percorso dei Monumenti Verdi, un itinerario nel centro cittadino realizzato grazie alla collaborazione tra Aster e Agtl – Associazione Guide Turistiche della Liguria, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio arboreo urbano e offrire a cittadini e turisti un nuovo modo di scoprire la città.

Il progetto nasce nel 2024 durante la Giornata della Guida organizzata nel parco di Villetta Di Negro. Le offerte raccolte durante l’iniziativa sono state destinate alla realizzazione di cartellini identificativi da apporre su alcuni alberi particolarmente significativi di Genova.

Grazie al supporto tecnico di Aster sono stati individuati 25 esemplari, dando vita a un percorso che parte dal Porto Antico, attraversa il centro storico e arriva fino alle aree verdi dell’Acquasola e di Piccapietra.

L’itinerario permette di conoscere e riconoscere alcune delle specie più caratteristiche presenti in città – tra cui fico, jacaranda, bagolaro, magnolia, ginkgo biloba, tiglio e carrubo – trasformando gli alberi in protagonisti di un racconto che intreccia natura, storia e identità urbana.

Nelle prossime settimane verranno inoltre elaborati percorsi e visite guidate dedicate, pensati sia per i genovesi sia per i turisti, con l’obiettivo di far conoscere gli alberi del centro cittadino insieme alle bellezze storiche e architettoniche della città.

L’iniziativa nasce anche con l’obiettivo di contrastare la cosiddetta plant blindness, ovvero la difficoltà di notare e riconoscere le piante che fanno parte del nostro ambiente quotidiano.

Il percorso dei Monumenti Verdi invita così cittadini e visitatori a guardare Genova da una prospettiva diversa: quella dei suoi abitanti verdi, testimoni silenziosi della storia della città e parte viva del suo futuro.