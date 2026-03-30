Musica, in arrivo il nuovo progetto del genovese “Peppo”: “Ci ho messo tutta l’anima”

Genova. Il suo nome inizia a circolare maggiormente nella scena musicale giovanile della città, tra sonorità ricercate e un’identità artistica che prova a distinguersi dalle tendenze del momento. Ora è pronto a voltare pagina con un nuova sfida che promette di raccontare qualcosa di ancora più personale e profondo.

Pietro Fasce, in arte “Peppo”, ha un background anche nel mondo del calcio. Ha svolto la trafila giovanile del Genoa fino alla Primavera e la sua passione rossoblù non si è mai spenta. Oggi continua a scendere in campo con la Rabona, squadra di Prima Categoria: una bella valvola di sfogo durante il percorso nella musica.

Tra strumenti riportati al centro, lavori come autore con altri artisti, influenze autentiche e il desiderio di “fare semplicemente quello che piace”, Peppo si racconta in questa intervista, tra musica, sogni e quel legame indissolubile con Genova e il suo stadio, il tempio del suo amato Genoa.

Pietro, parlaci del progetto “Ci ho messo tutta l’anima”

È un progetto a cui lavoro da circa un anno. L’idea era quella di mettere un po’ lo strumento al centro di tutto, come una volta, quando gli strumenti avevano un ruolo più centrale. Io sono sempre stato appassionato dei suoni e delle sonorità e in quest’ultimo periodo ho lavorato molto a questo progetto. Non vuole essere soltanto qualcosa che segue quello che si sente oggi. Cerchiamo un po’ di slegarci dalle tendenze del momento e di fregarcene di tutto, facendo semplicemente quello che ci piace. In questo progetto ci ho messo davvero tutta l’anima. L’idea è quella di trovare il proprio motivo di esistere. Dietro questo brano c’è tutto questo concetto e questo percorso.

C’è la possibilità di qualche collaborazione? Fuori microfoni abbiamo parlato di Genoa

Diciamo che al momento non c’è ancora nulla di sicuro. Stiamo parlando con alcune persone vicine al Genoa, ma per ora non c’è niente di definito.

Come si lega nel tuo percorso musicale la passione per il calcio e in questo caso per il Genoa?

Più che la passione per il calcio in sé, è l’ambiente che mi ha sempre accompagnato. Il Genoa fa parte della mia vita da sempre, avendo giocato fino alla Primavera ancora di più, ed è qualcosa che inevitabilmente influenza anche quello che faccio.

Se dovessi immaginare una collaborazione, come la vedresti?

È difficile dirlo. Sono cose che o nascono spontaneamente oppure è complicato andarle a cercare. Se succede, succede in modo naturale. Era già successo qualcosa con la canzone dedicata a Cesare.

Come ti sei sentito, da tifoso genoano, a sentire la tua canzone a Marassi? Per voi genoani è casa, è il tempio, qualcosa di sacro.

È stato incredibile. Sentire la mia musica in uno stadio come quello, pieno di tifosi genoani, è stato qualcosa di davvero emozionante. È difficile da spiegare.

Ogni volta che ci sentiamo parliamo sempre di come ti senti nel tuo percorso. Te lo chiedo anche adesso: come ti senti a livello musicale e artistico? Mi hai detto che le cose stanno andando bene: in che senso?

Attualmente sto vivendo un momento positivo. Chiaramente vivere di musica non è sempre semplice, però sto lavorando tanto e sono molto contento del percorso che sto facendo.

Quanto ti hanno aiutato i social? Perché oggi sono fondamentali: la gente non vuole solo ascoltare la musica, vuole anche vedere chi la fa

I social oggi sono una parte importante del lavoro. Ti permettono di far conoscere la tua musica ma anche di raccontarti come persona. È un modo per creare un rapporto più diretto con chi ti segue.

Hai anche uno svago oltre alla musica: il calcio. Raccontami un po’ della tua esperienza con la Rabona

Continuo a giocare perché è una grande passione. È un bel passatempo e mi aiuta anche a staccare dalla musica. L’ambiente è bello, c’è un gruppo di persone che si diverte e si sostiene a vicenda.

Hai fatto anche diversi live. Cantare dal vivo è sempre un passaggio importante per un artista. Qual è adesso il tuo prossimo sogno?

Il sogno è continuare a fare musica e riuscire a portarla sempre più in giro. Fare concerti, crescere e vivere sempre più di questo.

E se il Genoa avesse bisogno, tu ci saresti?

Certo, sempre. Magari non per giocare, anche se il piede è sempre buono. Mi manca il fiato! Scherzi a parte, per dare una mano in qualche modo sì!