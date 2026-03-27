Museo di palazzo Reale, Filippo Biolé nominato membro del comitato scientifico

Genova. Filippo Biolè è stato designato dalla sindaca Silvia Salis quale componente del Comitato scientifico del Museo di Palazzo Reale, per il prossimo quinquennio.

Avvocato cassazionista, presidente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti e del CdA Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, componente del Comitato scientifico Fondazione Palazzo Ducale per la Cultura, presidente dell’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi di sterminio di Genova, presidente Comitato Pietre d’Inciampo Città Metropolitana, Filippo Biolè ha presentato la propria candidatura nell’ambito dell’apposito avviso pubblicato dalla sindaca Salis.

I componenti del Comitato, che restano in carica cinque anni, sono individuati tra professori universitari in ambiti attinenti alle attività dell’istituto o tra esperti qualificati in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

In questo contesto, la candidatura di Biolè è risultata conforme ai requisiti richiesti e adeguatamente supportata da competenze e professionalità nel settore della tutela e valorizzazione dei beni culturali in riferimento a Palazzo Reale, che rientra tra i musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e il cui comitato scientifico, in base alla vigente normativa, è composto dal direttore e da membri designati dal ministero della Cultura, dal Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici, dalla Regione e dal Comune sede del museo.