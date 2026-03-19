Al museo Chiossone la mostra dedicata alle favole giapponesi

Genova. Inaugura venerdì 20 marzo alle 17 la mostra Museo delle favole giapponesi, visitabile sino al 19 aprile al Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone.

Il progetto espositivo, curato dai docenti Jacopo Marchioretto e Sabrina Marzagalli, nasce dalla tesi di diploma dell’artista Tokuko Tajima, sviluppata all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. L’obiettivo è far dialogare il mondo delle favole giapponesi attraverso una serie di opere in ceramica, ispirate a racconti e fiabe della tradizione nipponica.

Nata a Osaka, Tajima vive e lavora a Genova, dove ha completato gli studi in pittura presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti. Dopo l’incontro con il professor Jacopo Marchioretto, docente di Tecniche della ceramica, ha intrapreso un percorso artistico centrato sulla ceramica, attraverso cui esprime una visione profondamente influenzata dalla cultura giapponese. Accanto alla pratica artistica, è anche content creator con il nome “CocoJapan”, piattaforma in cui racconta aspetti della cultura e della cucina giapponese.

“Questa mostra rappresenta un esempio virtuoso di dialogo tra culture e generazioni artistiche, capace di valorizzare il patrimonio del Museo Chiossone e, al tempo stesso, promuovere il talento contemporaneo – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari – Il progetto di Tokuko Tajima, nato all’interno dell’Accademia Ligustica, testimonia l’importanza di sostenere i giovani artisti e creare occasioni di incontro tra tradizione e creatività. Genova si conferma così una città aperta allo scambio culturale internazionale, dove istituzioni storiche e nuove visioni convivono e si arricchiscono reciprocamente”.

Sarà esposto per l’intero periodo anche un nucleo di lavori della collezione Chiossone provenienti dai depositi, selezionati dall’artista in collaborazione con la direzione museale. Ogni opera sarà accompagnata da un QR code che consentirà ai visitatori di accedere a un’app audioguida con testi di approfondimento, offrendo una narrazione più completa delle storie che hanno ispirato il progetto.

La mostra è un’occasione per riscoprire il profondo legame tra Edoardo Chiossone e l’Accademia Ligustica. L’artista ligure si formò infatti come incisore presso l’Accademia di Belle Arti di Genova, alla quale rimase legato per tutta la vita, destinando infine alla città, tramite testamento, la sua collezione per la creazione di un museo all’interno dell’istituzione, sua “madre in arte”. Il Museo Chiossone fu aperto al pubblico presso l’Accademia dal 1905 al 1940.