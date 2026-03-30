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Che botta

Moto contro auto in via De Gasperi: trauma cranico e frattura al polso per centauro di 24 anni

Lo scontro durante una manovra di svolta: sul posto automedica e l'ambulanza della Croce Bianca Genovese

incidente moto

Genova. Incidente questo pomeriggio in centro a Genova, in via De Gaspari, dove sono rimaste coinvolte un’auto e una moto durante una manovra di svolta. Il centauro, un ragazzo di 24 anni, ha dapprima impattato contro il cofano della vettura, poi ne ha sfondato il parabrezza ed è stato infine sbalzato sull’asfalto. Ha riportato un trauma cranico con sospetta frattura al polso e un trauma inguinale edematoso.

È stato spinalizzato e trasportato in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino da parte dei volontari della Croce Bianca Genovese intervenuti insieme all’auto medica del 118.

Illeso il conducente della vettura (che ha riportato discreti danni), un uomo di circa 65 anni che viaggiava da solo. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale; inevitabili le ripercussioni sul traffico in ora di punta.

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