“Storia di un attore e la sua lingua”, al Teatro Ivo Chiesa una mostra su Govi e il genovese

Genova. La direzione Politiche Culturali del Comune di Genova, l’Archivio Storico e il Teatro Nazionale di Genova nuovamente impegnati in una virtuosa collaborazione per creare nuove connessioni tra luoghi della cultura, narrazioni artistiche e comunità cittadina. L’iniziativa nasce dal desiderio di valorizzare il patrimonio artistico, museale e bibliotecario, rafforzare i legami tra le istituzioni e offrire al pubblico prospettive più ampie sulla storia linguistica e teatrale della città.

Esposizione

Storia di un attore e la sua lingua

Foyer teatro Ivo Chiesa, 5 – 22 marzo 2026

Il progetto Musei a Teatro, nato dalla sinergia tra il Teatro Nazionale di Genova e i Musei di Genova, continua a crescere costruendo nuovi ponti e rafforzando i legami tra istituzioni culturali. Dopo la felice esperienza del primo appuntamento, che aveva visto protagonista il Museo d’Arte Orientale Chiossone con una piccola ma preziosa esposizione di stampe ottocentesche dedicate al teatro giapponese, il percorso si arricchisce ora di una nuova esposizione.

Per lo spettacolo Colpi di timone, in scena al Teatro Ivo Chiesa dal 5 al 22 marzo con la regia e l’interpretazione di Tullio Solenghi, l’Archivio Storico del Comune di Genova mette a disposizione una significativa selezione di documenti in lingua genovese, la lingua teatrale per eccellenza di Gilberto Govi.

Le opere, provenienti dai fondi storici dell’Archivio, saranno esposte nel foyer del Teatro Ivo Chiesa per l’intera durata della rappresentazione, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire la ricchezza e la vitalità del genovese scritto, accanto alla sua dimensione performativa.

Inaugurazione dell’allestimento

L’esposizione verrà inaugurata giovedì 5 marzo 2026, in occasione del debutto di Colpi di timone, e sarà visitabile gratuitamente dagli spettatori fino al 22 marzo un’ora prima di ogni rappresentazione teatrale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al patrimonio linguistico e culturale della città, mostrando il ruolo fondamentale degli archivi nel preservare e rendere accessibile la memoria collettiva.

Incontro con il pubblico

“Il genovese: storia di una lingua da Govi a Topolino”

Venerdì 20 marzo, ore 17.30 – Foyer Teatro Ivo Chiesa

A completamento del percorso espositivo e in dialogo con lo spettacolo, è in programma un incontro aperto al pubblico.

Intervengono:

Tullio Solenghi, regista e protagonista di Colpi di timone

Stefano Lusito, filologo, studioso della storia della lingua genovese, nonché traduttore della versione in genovese di Topolino

Andreana Serra, responsabile del Polo di Storia e Memoria Cittadina del Comune di Genova, per approfondire i materiali esposti e il ruolo dell’Archivio

Massimo Arduino, intellettuale e musicologo

Un dialogo che intreccia storia, teatro, traduzione e memoria, mostrando come una lingua possa attraversare i secoli e trovare nuove forme di espressione. Ingresso gratuito con prenotazione a questo link.

Due visite guidate all’Archivio Storico del Comune di Genova

Mercoledì 11 marzo ore 11.30 e ore 17

Palazzo Ducale, loggiato di levante

In parallelo all’allestimento sono previste due visite guidate speciali all’Archivio Storico del Comune di Genova curate dal personale scientifico dell’Archivio. L’iniziativa è riservata a chi presenterà il biglietto dello spettacolo Colpi di timone o l’abbonamento alla stagione teatrale.

Ingresso gratuito. Prenotazioni: teatro@teatronazionalegenova.it

Le proposte delle biblioteche di Genova

Attorno allo spettacolo Colpi di timone, anche le biblioteche di Genova propongono alcune iniziative pensate per avvicinare lettrici e lettori al mondo del teatro e stimolare curiosità intorno alle produzioni in programma.

“Tutto Govi” – Instant win dedicato a Gilberto Govi

Il Sistema Bibliotecario Urbano di Genova presenta “Tutto Govi” – Instant win dedicato a Gilberto Govi, un contest giocoso e culturale.

Dal 9 al 13 marzo accanto al bancone prestiti di ciascuna delle undici biblioteche aderenti sarà posizionato un box contenente bigliettini chiusi: la maggior parte riporterà curiosità, aneddoti e notizie sulla vita e l’arte Gilberto Govi, pensati per regalare ai lettori un momento di scoperta, memoria e genovesità. Alcuni bigliettini saranno invece vincenti e daranno diritto a piccoli premi immediati come biglietti per lo spettacolo e gadget del Teatro Nazionale di Genova. Ogni utente che effettuerà un prestito o una restituzione nelle date indicate potrà pescare un biglietto al giorno. In caso di vincita sarà sufficiente mostrare il bigliettino alla biblioteca per ricevere il premio assegnato.

I vincitori del biglietto per lo spettacolo Colpi di timone potranno presentarlo direttamente all’ingresso del Teatro Ivo Chiesa per accedere alla rappresentazione del 21 marzo. Semplice, immediata e capace di stimolare curiosità e partecipazione, l’iniziativa vuole avvicinare lettrici e lettori al mondo artistico e umano di Gilberto Govi, intrecciando teatro, memoria cittadina e patrimonio culturale genovese.

Vetrine bibliografiche

Dal 9 al 20 marzo, le biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano allestiranno inoltre vetrine espositive tematiche dedicate alla figura di Gilberto Govi e al suo teatro.