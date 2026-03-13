Tragedia a Sciarborasca, 65enne trovato morto vicino alla falesia

Cogoleto. Si sono concluse in modo tragico le ricerche di un uomo di 65 anni di cui si erano perse le tracce intorno all’ora di pranzo di giovedì, dopo essere uscito di casa in zona Sciarborasca.

A dare l’allarme è stata la famiglia in serata, non vedendolo tornare a casa. Dopo una nottata di ricerche, i soccorritori hanno individuato il suo corpo senza vita in località Torrioni, nei pressi della falesia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i carabinieri e il 118. Una volta recuperato il corpo sarà possibile accertare le cause della morte. L’ipotesi principale è che l’uomo possa essere scivolato e caduto – in zona ci sono anche dei sentieri – ma gli accertamenti sono ancora in corso. La pm di turno ha disposto l’autopsia.