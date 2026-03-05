Addio a Franco Praussello, professore genovese di politica economica: aveva 87 anni

Genova. È morto all’età di xx anni Franco Praussello, professore ordinario di politica economica dell’Università di Genova.

È stato visiting professor e ha tenuto seminari in numerose università internazionali, titolare di una cattedra Jean Monnet ad personam in “EU Economic studies” e faceva parte dello Scientific Board della European Union Review della European Community Studies Association. È stato rappresentante del governo italiano ed esperto nel panel of “national experts on European studies” presso il Consiglio d’Europa e l’Ocse Le sue pubblicazioni, tra saggi e articoli, superano le duecento.

L’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “esprime il suo profondo cordoglio” per la sua scomparsa.

“Uomo di elevate qualità culturali e accademiche, a cui ci legava un profondo rapporto di amicizia e con cui condividevamo gli stessi ideali europeistici e col quale abbiamo avuto una lunga e proficua collaborazione storico-scientifica a favore degli studenti e più in generale delle giovani generazioni – lo ricorda ancora l’Ilsrec -. A tutti i suoi cari esprimiamo il nostro abbraccio affettuoso e le nostre più sentite condoglianze”.