Addio

Morto il portiere genovese “Sarin” Di Vincenzo, ha giocato con Genoa e Sampdoria

È stato anche responsabile della scuola per portieri che porta ancora il suo nome a San Biagio in Valpolcevera

rosario di vincenzo

Genova. È morto all’età di 84 anni Rosario Di Vincenzo, detto Sarin, storico portiere genovese che in Liguria ha indossato le maglie di Genoa, Sampdoria, Entella e Imperia.

Nella sua carriera ha vinto due volte lo scudetto con la maglia dell’Inter, una Coppa dei Campioni sempre all’Inter e una Coppa delle Alpi con la Lazio.

Nato a Genova il 16 giugno 1941, al Genoa ha giocato solo una breve parentesi in Serie B nella stagione 1965-66 totalizzando 18 presenze e 15 gol subiti. Più lunga invece la permanenza alla Sampdoria, verso la fine della carriera, con tre stagioni tra il 1975 e il 1978 da “dodicesimo” alle spalle di Massimo Cacciatori e un totale di 10 presenze e 13 gol subiti in Serie A.

Nella società blucerchiata è poi tornato nel 2007 come preparatore dei portieri nelle giovanili. È stato inoltre responsabile della scuola per portieri che porta ancora il suo nome a San Biagio in Valpolcevera.

“Ha scritto pagine importanti della sua carriera ai massimi livelli del calcio italiano – lo ricorda l’assessora allo Sport e vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro -. Dopo il ritiro ha continuato a dedicarsi con passione alla crescita sportiva delle nuove generazioni, trasmettendo i valori autentici dello sport e allenando per anni sia a livello professionistico che nelle formazioni giovanili del territorio. Alla sua famiglia e ai suoi amici vanno le più sentite condoglianze da parte della giunta regionale”.

“Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società“, si legge in un comunicato diffuso dalla Sampdoria.

