Lutto all’Acquario di Genova, è morto il delfino Luna: “Profondo dolore di tutto lo staff”

Genova. “Con grande dispiacere” l’Acquario di Genova annuncia che uno dei delfini ospiti della struttura, Luna, è morto ieri sera.

Lo staff medico veterinario della struttura, insieme agli esperti incaricati dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (Centro di referenza nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati) e ai patologi esperti di animali marini del dipartimento di biomedicina comparata e alimentazione dell’Università di Padova, effettueranno l’esame necroscopico per determinare la causa del decesso.

Nelle settimane precedenti all’evento, l’animale non ha manifestato alcuna sintomatologia clinica o comportamenti che potessero destare sospetti o che possano far ipotizzare la causa della morte.

“Resta il profondo dolore di tutto lo staff per la perdita di un animale che, come tutti quelli ospitati, grandi o piccoli che siano, viene curato e accudito quotidianamente con grande professionalità e dedizione e che fa parte di una vera famiglia”, specifica l’Acquario in una nota.

Luna, un delfino della specie Tursiops truncatus, aveva 31 anni ed era ospite dell’Acquario di Genova dal 2013.