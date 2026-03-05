  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Perdita

Lutto all’Acquario di Genova, è morto il delfino Luna: “Profondo dolore di tutto lo staff”

Disposto l'esame per determinare la causa del decesso, nelle scorse settimane nessun sintomo sospetto. Aveva 31 anni ed era a Genova dal 2013

luna delfino morto acquario genova

Genova. “Con grande dispiacere” l’Acquario di Genova annuncia che uno dei delfini ospiti della struttura, Luna, è morto ieri sera.

Lo staff medico veterinario della struttura, insieme agli esperti incaricati dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (Centro di referenza nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati) e ai patologi esperti di animali marini del dipartimento di biomedicina comparata e alimentazione dell’Università di Padova, effettueranno l’esame necroscopico per determinare la causa del decesso.

Nelle settimane precedenti all’evento, l’animale non ha manifestato alcuna sintomatologia clinica o comportamenti che potessero destare sospetti o che possano far ipotizzare la causa della morte.

“Resta il profondo dolore di tutto lo staff per la perdita di un animale che, come tutti quelli ospitati, grandi o piccoli che siano, viene curato e accudito quotidianamente con grande professionalità e dedizione e che fa parte di una vera famiglia”, specifica l’Acquario in una nota.

Luna, un delfino della specie Tursiops truncatus, aveva 31 anni ed era ospite dell’Acquario di Genova dal 2013.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.