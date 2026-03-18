Tragedia a Bolzaneto, pensionato trovato morto in un rivo

Genova. Un uomo di 85 anni è stato trovato morto mercoledì mattina in un rivo nei pressi di via Porcile, a Bolzaneto.

Il pensionato abitava in zona, e secondo i primi accertamenti si sarebbe sentito male durante una passeggiata. Ad avvistare il corpo un passante, che ha subito chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Presenti anche i carabinieri e il magistrato di turno, che nelle prossime ore deciderà se disporre o meno l’autopsia.