Muore in ospedale dopo un intervento per un’occlusione intestinale: disposta l’autopsia

Genova. E’ morta a 48 ore dall’intervento chirurgico disposto d’urgenza per un’occlusione intestinale, ma i famigliari hanno denunciato presunti ritardi negli accertamenti che hanno riscontrato il problema clinico. Per questo la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di una donna di 75 anni.

L’anziana aveva cominciato a stare male nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, con nausea e vomito e un blocco intestinale. Il medico di famiglia aveva prescritto una cura segnalando ai parenti la necessità di portarla al pronto soccorso se non fosse migliorata. Il 28 febbraio la donna – che non aveva risolto il problema e continuava a stare male era quindi stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. I famigliari avevano spiegato subito il sospetto del medico di famiglia su una probabile occlusione intestinale. Il giorno stesso alla donna era stata fatta una tac alla testa, con esito negativo.

Gli esami del sangue avevano invece segnalato un’infezione in corso. Il giorno successivo, 1 marzo, alla 75enne era stata fatta una tac all’addome che aveva rivelato la grave occlusione. Era stato disposto un intervento d’urgenza, ma le condizioni dell’anziana si erano aggravate e la donna è deceduta il 3 marzo.

Oggi la pm Valentina Grosso ha dato incarico al medico legale di eseguire l’autopsia. L’inchiesta è al momento contro ignoti