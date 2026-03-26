Via libera della giunta alle modifiche al Puc: stop al consumo di suolo e più spazio al verde

Genova. La giunta comunale ha approvato la delibera che definisce, nel Piano Urbanistico Comunale (PUC), il verde e il suolo pubblico come infrastrutture ecosistemiche capaci di influenzare la salute e il benessere delle persone.

Riconoscendo il suolo quale parte integrante degli ecosistemi terrestri ed ecosistema non rinnovabile, e assumendo l’azzeramento del consumo di suolo come principio di riferimento per le politiche urbanistiche, edilizie e territoriali del Comune di Genova, l’amministrazione comunale punta a favorire, nell’ambito degli interventi di edilizia pubblica e privata, azioni di depavimentazione (“depaving”), e cioè di rimozione di superfici impermeabili e sostituzione con superfici verdi, alberi e terreni permeabili.

Allo stesso tempo, il verde viene riconosciuto come infrastruttura ambientale, climatica e sociale, parte integrante della qualità urbana, della salute pubblica e della sicurezza del territorio.

“Con questa delibera apriamo le porte ad un aggiornamento delle Norme Generali del PUC che introduce, per la prima volta in modo esplicito, la tutela del suolo e del verde come elementi strutturali della pianificazione urbana – spiega l’assessora al Verde Francesca Coppola – Il provvedimento riconosce il suolo come risorsa non rinnovabile e il verde come infrastruttura ambientale, climatica e sociale, fondamentali per la qualità della vita, la salute e la sicurezza del territorio”.

“Sul piano operativo – prosegue Coppola – la delibera introduce la depavimentazione e la realizzazione di superfici permeabili tra gli interventi di miglioramento ambientale e collega questi interventi a incentivi urbanistici ed economici. Inoltre, consente di utilizzare strumenti come la perequazione e l’alternativa alla monetizzazione per realizzare interventi di rinaturalizzazione anche su aree pubbliche, promuovendo una progettazione del verde più resiliente e diversificata”.

Le modifiche al Piano Urbanistico Comunale puntano all’ampliamento degli interventi di riqualificazione ambientale che, se realizzati, consentono di beneficiare di uno sconto sul contributo di costruzione pari al 10%, inserendo la depavimentazione, i rain garden e il “verde di prossimità” inteso come spazi liberamente fruibili per la sosta e per il relax.

Incentivano inoltre gli interventi di demolizione di edifici esistenti che consentono di accantonare i metri quadrati nel registro dei crediti edilizi, aggiungendo gli interventi di depavimentazione, deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione dei sedimi, e gli interventi che possono essere proposti come alternativa alla monetizzazione delle aree a standard dovute per legge, inserendo la depavimentazione.

L’obiettivo finale è massimizzare il ricorso alla depavimentazione e alla realizzazione di aree verdi ad elevata permeabilità per garantire uno sviluppo territoriale sostenibile per le generazioni future e presenti, riconoscendo il contributo del verde urbano alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, al miglioramento della salute pubblica ed alla qualità dello spazio urbano.

La delibera proseguirà il suo iter in Commissione consiliare e, successivamente, in Consiglio comunale.