Moda, in Galleria Mazzini una sfilata con 40 bambini in passerella

Genova. Nuova energia in Galleria Mazzini, a Genova, con la sfilata andata in scena sabato 21 marzo, primo giorno di primavera.

Tra i protagonisti dell’iniziativa Magil, brand di moda bambino, che ha visto sfilare oltre 40 giovanissimi lungo una passerella allestita all’interno della galleria.

Un momento che ha coinvolto centinaia di persone tra famiglie, passanti e visitatori, creando un’atmosfera vivace e partecipata.

L’evento ha visto l’impegno di 24 attività del CIV Sestiere Carlo Felice, tra cui Gala, Caleri, Woollover, Ocularium e Sartoria Rossi, che hanno partecipato con le loro creazioni. Determinante anche il supporto di Confcommercio Genova.

“Questa sfilata rappresenta un primo passo – commenta Maria Chiara Maggi di Magil – verso un percorso più ampio di valorizzazione della Galleria Mazzini come luogo vivo, dinamico e condiviso. L’obiettivo è costruire, insieme alle altre attività, un calendario continuativo di eventi capace di riportare la Galleria al centro della vita cittadina”.