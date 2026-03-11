Missione in Sudamerica per Ripamonti: Liguria presentata in Brasile

Poços de Caldas. Ultimi incontri istituzionali e momenti di confronto a Poços de Caldas per l’assessore regionale all’Immigrazione ed Emigrazione Paolo Ripamonti, impegnato in una missione in Sudamerica nell’ambito del progetto “Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo“, l’iniziativa promossa da Regione Liguria per rafforzare il legame culturale, identitario ed economico con le comunità liguri oltreoceano.

Nel corso della giornata l’assessore ha incontrato aziende e imprenditori locali presso la Camera di Commercio di Poços de Caldas, in un appuntamento dedicato alla presentazione del territorio ligure, delle sue eccellenze produttive e delle opportunità di scambio economico e culturale tra le due realtà.

“Abbiamo avuto un confronto molto positivo con le aziende della Camera di Commercio di Poços de Caldas – spiega Ripamonti – ed è stato anche un momento emozionante perché molte delle imprese presenti hanno origini italiane e, in alcuni casi, addirittura liguri. Abbiamo presentato la nostra terra e le sue opportunità e abbiamo creato un primo collegamento concreto che auspichiamo possa trasformarsi in una rete stabile di relazioni economiche, culturali e istituzionali. Il progetto ‘Lanterna’ vuole proprio questo: mantenere viva la luce della Liguria nel mondo e trasformare il legame con le comunità liguri all’estero in un ponte capace di generare nuove opportunità per i nostri territori”.

La prossima tappa sarà in Argentina, a Buenos Aires, dove verrà inaugurata una targa celebrativa presso il Parlamento della città e verrà effettuato un sopralluogo nell’area individuata per la futura realizzazione della Lanterna.