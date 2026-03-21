Ciclismo, la belga Kopecky vince la Milano-Sanremo Women allo sprint

Genova. La belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) si aggiudica la seconda edizione della Milano-Sanremo Women 2026, seconda edizione “in rosa” della classicissima del ciclismo di Primavera, che si è corsa oggi, sabato 21 marzo, su 156 chilometri da Genova alla città dei fiori.

Dopo un ultimo chilometro in cinque corridore, la campionessa belga, 30 anni, ha vinto allo sprint sulla seconda classificata, Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) e su Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ). Tempo di gara 3 ore e 47 minuti.

Kopecky non è una “sorpresa”: aveva vinto appena tre giorni fa la Nokere Koerse, e questa è la sua 55esima affermazione tra le grandi, in un palmares che conta anche due titoli mondiali, 3 Giri delle Fiandre, 2 Strade Bianche e una Parigi-Roubaix.

Pochi secondi dopo aver tagliato il traguardo, la vincitrice ha dichiarato: “È una vittoria davvero speciale. Ho avuto un grande supporto da parte delle mie compagne di squadra dall’inizio alla fine e ci siamo prese la responsabilità di condurre il gruppo per tutta la gara. Ero molto felice di essere davanti sul Poggio: sapevo che con un buon vantaggio saremmo potute arrivare fino a Sanremo. In volata sono riuscita a finalizzare il lavoro di tutto il team, e di questo sono contentissima”.

Apprensione verso la fine della gara per una brutta caduta nella quale sono rimaste coinvolte diverse cicliste, sulla discesa della collina di Cipressa. Ad avere la peggio Debora Silvestri, letteralmente volata giù da un muro per diversi metri. Si era temuto il peggio ma per fortuna l’atleta non ha mai perso coscienza: è stata ricoverata e le sue condizioni sono serie.

Domenica 22 marzo Giro dell’Appennino “rosa”, modifiche di viabilità a Genova

Municipi interessati:

V Val Polcevera

VI Medio Ponente

II Centro Ovest

VIII Medio Levante.

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 di domenica 22 marzo, vengono istituiti i divieti di fermata e sosta veicolare in:

via Campomorone, nel tratto ricadente all’interno del territorio del Comune di Genova

via Gallino, nel tratto compreso fra il confine con il Comune di Mignanego e l’intersezione Gallino/Campomorone/Del Canto

via al santuario Nostra Signora della Guardia, nel tratto compreso fra il confine con il Comune di Ceranesi e via Degli Artigiani

via Ugo Polonio, lato ponente, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Massuccone Mazzini e l’intersezione con via Trasta

via 30 Giugno 1960, lato ponente. Già dalle ore 00.00 di sabato 21 marzo e fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta, con la previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata in via della Superba, nel tratto compreso tra la rotatoria Luigi Tenco e la rotatoria San Giovanni d’Acri.

Dalle ore 13.45 di domenica 22 marzo e fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di transito veicolare a tutte le categorie di veicoli, eccetto quelli afferenti alla competizione, in:

via Campomorone, nel tratto ricadente all’interno del territorio del Comune di Genova

via Gallino, nel tratto compreso fra il confine con il Comune di Mignanego e l’intersezione Gallino/Campomorone/Del Canto. Dalle ore 14.15 di domenica 22 marzo e fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di transito veicolare, a tutte le categorie di veicoli eccetto quelli afferenti alla competizione, in:

via al Santuario di Nostra Signora della Guardia;

via degli Artigiani

via Ugo Polonio

via San Donà di Piave

via 30 Giugno 1960

via Tea Benedetti

via della Superba

rotatoria San Giovanni d’Acri

strada Guido Rossa direzione levante

lungomare Canepa direzione levante (compreso Ponte Elicoidale fino all’imbocco della strada Aldo Moro (ASSE 6) in deroga all’Ordinanza vigente.

Per l’area di arrivo, individuata nel territorio del Municipio VIII Medio Levante. sono adottate le seguenti prescrizioni:

Dalle ore 18.00 di sabato 21 marzo alle ore 17.30 di domenica 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta in corso Marconi, su entrambe le carreggiate, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata, per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti alla manifestazione

Dalle ore 2.00 alle ore 18.00 di domenica 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli afferenti alla manifestazione, in:

corso Italia, entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra corso Guglielmo Marconi e via Piave

via Casaregis, carreggiata lato ponente e centro della carreggiata, nel tratto compreso tra la via San Pietro alla Foce e corso Guglielmo Marconi, e sul lato levante della carreggiata di levante nel tratto fra salita Francesco Vignola e via Eugenio Ruspoli

via Podgora, nel tratto compreso tra il civico 5 e corso Italia.

Dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di domenica 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di transito veicolare in:

corso Guglielmo Marconi, nel tratto compreso tra la rotatoria 9 novembre 1989 e corso ltalia, per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti la manifestazione, eccetto la carreggiata lato monte nel tratto compreso tra l’uscita di piazza Raffaele Rossetti e la rotatoria 9 novembre 1989 che resterà percorribile a tutti i veicoli

via Alessandro Rimassa, carreggiata lato ponente, nel tratto fra via Costantino Morin e corso Guglielmo Marconi.

Dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di domenica 22 marzo, e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di attraversamento pedonale in corso Guglielmo Marconi, nel tratto compreso tra rotatoria 9 novembre 1989 e corso Italia.

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di domenica 22 marzo, e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di transito veicolare in:

corso ltalia, nel tratto compreso tra corso Guglielmo Marconi e via Piave

via Casaregis, carreggiata lato ponente, nel tratto tra via San Pietro alla Foce e corso Guglielmo Marconi. Sempre dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del transito a senso unico alternato (regolamentato da personale della Polizia Locale o dell’organizzazione) in via Podgora, nel tratto compreso tra il civico 5 e corso Italia.

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 di domenica 22 marzo, e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di transito veicolare per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli afferenti la manifestazione, in:

rotatoria 9 novembre 1989, eccetto il ramo lato monte dove verrà operata inversione del senso di marcia ( da ponente a levante) per consentire l’inversione di marcia ai veicoli transitanti in viale Brigate Partigiane con direzione mare

strada Aldo Moro (entrambe le carreggiate)

corso Guglielmo Marconi, carreggiata lato monte, nel tratto compreso tra l’uscita di piazza Raffaele Rossetti e la rotatoria 9 novembre 1989

piazza Raffaele Rossetti, carreggiata lato ponente, tra via Gestro e corso Guglielmo Marconi.

Sempre dalle ore 14.30 alle ore 17.30, e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del transito a senso unico alternato (regolamentato da personale della polizia locale o dell’organizzazione) in via dei Pescatori, nel tratto compreso tra il pilone di sostegno n. 194 della strada Aldo Moro e viale Brigate Partigiane, con obbligo di arresto allo STOP e svolta a destra aIl’intersezione con viale Brigate Partigiane.

Sarà comunque garantito, ai residenti o nei casi di necessità, l’accesso e il deflusso dei veicoli in sosta dai tratti di piazza Raffaele Rossetti e di via Rimassa interessati dai divieti da parte del personale della polizia locale o dell’organizzazione, presente in luogo così come l’attraversamento dei pedoni nel corso Guglielmo Marconi compatibilmente con le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture dedicate alla manifestazione ed allo svolgimento dell’evento in corso.

La polizia locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.