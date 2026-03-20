Milano Sanremo 2026: tutto pronto per la grande gara ciclistica. Anas: “In campo per garantire sicurezza”

Genova. La 117ª Milano-Sanremo, ottava prova dell’UCI World Tour 2026 (categoria 1.UWT), si svolgerà sabato 21 marzo su un percorso di 298 km, con partenza da Pavia e arrivo a Sanremo. Anas (Gruppo FS Italiane) assicurerà un presidio costante e coordinato per garantire la sicurezza della circolazione e il regolare svolgimento della gara.

Durante l’intera giornata di sabato, Anas sarà impegnata nel tratto ligure con 17 squadre operative, circa 70 operatori, 30 mezzi e due postazioni di pronto intervento.

I presìdi saranno dislocati nei punti strategici del percorso, in particolare dalla discesa del Passo del Turchino fino al Poggio di Sanremo, per assicurare tempestività negli interventi e massima sicurezza.

“La Milano-Sanremo rappresenta un appuntamento di grande rilievo sportivo e territoriale, che richiede un impegno organizzativo significativo per la gestione della rete stradale – ha dichiarato Nicola Dinnella, Responsabile della Struttura Territoriale Anas Liguria – Anas è presente lungo l’intero tratto ligure con uomini e mezzi per garantire la sicurezza della circolazione e il supporto allo svolgimento della gara, in stretto coordinamento con le istituzioni locali. Particolare attenzione è stata dedicata ai punti più sensibili del percorso per assicurare interventi tempestivi e ridurre al minimo i disagi per gli utenti”.

In Prefettura a Imperia si è svolta una riunione di coordinamento tra gli enti coinvolti per definire le chiusure temporanee al traffico necessarie per consentire il passaggio degli atleti in condizioni di sicurezza e limitare i disagi per gli utenti.

Lungo il percorso non sono previste interruzioni permanenti alla viabilità. In particolare sarà garantito il transito ad Arenzano, lungo la SS 1 “Via Aurelia”, dove il tratto in precedenza chiuso dopo la frana di gennaio è stato riaperto lo scorso 3 marzo.

La partenza dei ciclisti è prevista da Pavia alle ore 10:00 con arrivo a Sanremo intorno alle 17:30. Dopo la partenza, il gruppo risalirà verso l’area milanese per poi ricollegarsi al tracciato tradizionale. Il percorso proseguirà in Piemonte, attraversando Ovada e il Passo del Turchino, per poi scendere verso il mare in direzione Genova-Voltri. Da qui, la corsa seguirà la SS 1 “Via Aurelia” attraversando tutta la Riviera ligure di Ponente: Varazze, Savona, Albenga e Imperia, fino al traguardo finale di Sanremo.