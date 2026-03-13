Geometria e armonia, lo spettacolo della migrazione delle gru nei cieli di Genova

Genova. Come accade da secoli, il cielo della Liguria torna a popolarsi di figure geometriche e battiti d’ali sincronizzati. E’ il passaggio delle gru sopra il capoluogo ligure che segna, ancora una volta, l’imminente arrivo della bella stagione, rinnovando un ciclo naturale che l’evoluzione ha perfezionato in millenni.

A documentare con la consueta cura l’evento è Maria Cristina Granai, birdwatcher e videomaker naturalista, che da anni segue e racconta la fauna che abita o attraversa il nostro territorio. E che gentilmente permette a Genova24 di condividere il risultato del suo lavoro instancabile.

Le immagini catturate anche quest’anno offrono una testimonianza preziosa di un fenomeno che sembra non perdere mai il suo fascino. Complice il meteo favorevole di queste ore, lo spettacolo della migrazione risulta chiaramente visibile anche a occhio nudo, permettendo ai cittadini di godere di questa silenziosa sfilata sopra i tetti della città.

Il viaggio verso il nord

La migrazione primaverile di questi esemplari è diretta verso il nord-est europeo. Le gru puntano alle grandi lande dell’Europa centrale, dove il clima più fresco favorirà il rito della riproduzione prima dell’inizio dell’estate. Il territorio ligure rappresenta per loro una rotta di transito: raramente si concedono una sosta, preferendo proseguire il volo verso le aree di nidificazione.

Il ciclo si chiuderà poi con l’arrivo dei primi freddi, quando gli stormi compiranno il percorso inverso per tornare a svernare tra le coste del Nordafrica e la penisola iberica.