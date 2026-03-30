La Mezza di Genova festeggia 20 anni: ecco il percorso della prossima edizione del 19 aprile

Genova. E’ un traguardo importante quello che la Mezza di Genova festeggia il prossimo 19 aprile. La principale corsa ligure festeggia il suo ventennale, due decenni nel corso dei quali sono passati per le strade del capoluogo alcuni dei migliori nomi del panorama podistico italiano e non solo. Merito di un percorso che, a dispetto delle caratteristiche morfologiche del territorio, si è sempre rivelato molto veloce e a testimoniarlo ci sono i record della corsa, 1h02’41” del kenyano Benard Bett Kiplangat nel 2014 e 1h11’50” della sua connazionale Hellen Jepkurgat dell’anno successivo. Tempi datati e gli organizzatori hanno messo in palio un corposo premio in denaro per chi riuscirà a batterli.

La formula di gara non cambia, quindi al fianco della mezza maratona ci saranno la Corri Genova, non competitiva di 13 km e la Family Run, camminata ludico-motoria di 4 km posizionata al sabato pomeriggio su un percorso nuovo, con partenza alle 15:00 dal Piazzale Terminal dei traghetti a Di Negro e arrivo in Piazzale Mandraccio nel Porto Antico. Per quanto concerne la mezza, il percorso è fino al 7° km all’interno della città, poi si sviluppa attraverso tutto il lungomare, da Boccadasse fino al lato mare della sopraelevata per poi dirigersi verso il traguardo, differenzia dal via. La partenza infatti sarà da Via della Mercanzia alle 9:00, arrivo in Piazzale Mandraccio. La Corri Genova partirà alle 9:45.

Iscrizioni in corso, al costo di 38 euro fino al 5 aprile, dal 6 si passerà a 45 euro con chiusura il 15 aprile. Verranno premiati i primi 5 assoluti e i primi 5 italiani, inoltre i primi 3 di ogni categoria. Premi anche per le prime 3 società con rimborso spese a tutti i sodalizi con almeno 40 iscritti alle varie gare. Si prospettano migliaia di presenze per una prova che è già nella storia del podismo italiano.