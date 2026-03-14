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Da sapere

Metropolitana, test dei nuovi treni e lavori: proseguono le chiusure serali da lunedì a giovedì

Le ultime partenze saranno alle ore 21.12 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin

nuova metropolitana

Genova. Il piano settimanale di manutenzione serale della metropolitana prevede lo svolgimento di test sui nuovi treni in consegna, attività di pre-esercizio fuori servizio dei convogli già collaudati, interventi di manutenzione dell’armamento ferroviario e modifiche ai circuiti di emergenza nelle stazioni di Brin, Principe e Brignole.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro. Nelle sere di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 marzo le ultime partenze saranno alle ore 21.12 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Amt ricorda che la chiusura serale anticipata della metro consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l’effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

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