Metropolitana, test dei nuovi treni e lavori: proseguono le chiusure serali da lunedì a giovedì

Genova. Il piano settimanale di manutenzione serale della metropolitana prevede lo svolgimento di test sui nuovi treni in consegna, attività di pre-esercizio fuori servizio dei convogli già collaudati, interventi di manutenzione dell’armamento ferroviario e modifiche ai circuiti di emergenza nelle stazioni di Brin, Principe e Brignole.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro. Nelle sere di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 marzo le ultime partenze saranno alle ore 21.12 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Amt ricorda che la chiusura serale anticipata della metro consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l’effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).