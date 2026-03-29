Liguria. Nel corso dei prossimi giorni, è attesa la discesa di una serie di impulsi instabili verso il Mediterraneo centrale. Tuttavia, grazie alla presenza dell’arco Alpino, le regioni settentrionali (Liguria compresa) saranno interessate solo marginalmente, mentre il centro-sud sarà maggiormente coinvolto. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Domenica 29 marzo

Nella prima parte del giorno, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sull’intero territorio regionale; in tale contesto, al primo mattino deboli precipitazioni, a carattere nevoso oltre i 1000 metri, potranno interessare le vette delle Alpi Liguri al confine con il Piemonte. Successivamente, nel corso del pomeriggio, si assisterà ad un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il cielo che diverrà sereno o, al più, poco nuvoloso su tutta la regione entro sera.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali; in tale contesto, nottetempo e al primo mattino, sono attesi rinforzi fino a forti o di burrasca (a più di 50/70 chilometri orari) sulle vette e sul settore centro-occidentale della costa. Mare stirato o mosso sotto costa, mosso, o fino a molto mosso in mattinata, al largo. Temperature in aumento, specie le minime nei fondovalle interni: sulla costa minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 16 e 20 gradi; all’interno minime tra -1 e 7 gradi, massime tra 11 e 17 gradi.

Lunedì 30 marzo

Giornata stabile e soleggiata sull’intero territorio regionale, da segnalare solamente il transito di qualche nube alta sul settore centro-orientale e qualche addensamento serale sui versanti padani centro-occidentali.

Venti di notte, al mattino e in serata, deboli o moderati da Nord, ma con rinforzi fino a forti verso fine giornata. Durante le ore centrali del giorno, invece, la ventilazione tenderà a disporsi temporaneamente dai quadranti sud-occidentali, con debole o moderata intensità. Mari poco mosso sotto costa e mosso al largo, localmente mosso anche a ponente nel pomeriggio. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo.

Martedì 31 marzo

Per tutto il giorno, il cielo si presenterà sereno o, al più, velato sull’intera Regione; farà eccezione solamente qualche addensamento pomeridiano sui rilievi, ma senza conseguenze associate. Temperature stazionarie, ventilazione moderata o forte dai quadranti settentrionali.