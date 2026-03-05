Genova. La depressione presente sulla Penisola Iberica favorisce l’estroflessione del promontorio anticiclonico sull’Italia, stabilizzando l’atmosfera ma sporcando il cielo con diffuse velature. Ecco le previsioni di Limet per Genova e la Liguria valide per oggi e i prossimi giorni.
Giovedì 5 marzo
Avvisi
Vento forte dai quadranti settentrionali su Savonese ed Imperiese, con raffiche fino a 50-60 km/h.
Cielo e fenomeni
Al mattino velature diffuse su tutta la regione, alternate a schiarite sui versanti costieri; nubi basse sui versanti padani in particolare del settore centro-occidentale, ma senza fenomenologia associata. Nel pomeriggio e in serata non sono attese variazioni di rilievo.
Venti
Dai quadranti settentrionali, deboli o moderati sul centro-levante, fino a forti a ponente nel pomeriggio ed in serata.
Mari
Da poco mosso a mosso, molto mosso a largo dell’Imperiese.
Temperature
Stazionarie. Sulla costa minime tra 9 e 15 gradi, massime tra 14 e 19 gradi. Nell’interno minime tra 0 e 7 gradi, massime tra 9 e 17 gradi
Venerdì 6 marzo
Avvisi
Vento forte dai quadranti settentrionali sul Savonese in mattinata, con raffiche fino a 50-60 km/h.
Cielo e fenomeni
Giornata sulla falsariga della precedente, con poche variazioni di rilievo, eccezion fatta per una maggior copertura nuvolosa sul centro-ponente.
Venti
Deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con rinforzi sul Savonese in mattinata.
Mari
Mosso, poco mosso a levante.
Temperature
Stazionarie.
Sabato 7 marzo
Giornata più soleggiata della precedente, con schiarite più convinte a levante. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali.
Mari da poco mossi a mossi su tutti i settori. Temperature stazionarie.