Genova. La depressione presente sulla Penisola Iberica favorisce l’estroflessione del promontorio anticiclonico sull’Italia, stabilizzando l’atmosfera ma sporcando il cielo con diffuse velature. Ecco le previsioni di Limet per Genova e la Liguria valide per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 5 marzo

Avvisi

Vento forte dai quadranti settentrionali su Savonese ed Imperiese, con raffiche fino a 50-60 km/h.

Cielo e fenomeni

Al mattino velature diffuse su tutta la regione, alternate a schiarite sui versanti costieri; nubi basse sui versanti padani in particolare del settore centro-occidentale, ma senza fenomenologia associata. Nel pomeriggio e in serata non sono attese variazioni di rilievo.

Venti

Dai quadranti settentrionali, deboli o moderati sul centro-levante, fino a forti a ponente nel pomeriggio ed in serata.

Mari

Da poco mosso a mosso, molto mosso a largo dell’Imperiese.

Temperature

Stazionarie. Sulla costa minime tra 9 e 15 gradi, massime tra 14 e 19 gradi. Nell’interno minime tra 0 e 7 gradi, massime tra 9 e 17 gradi

Venerdì 6 marzo

Avvisi

Vento forte dai quadranti settentrionali sul Savonese in mattinata, con raffiche fino a 50-60 km/h.

Cielo e fenomeni

Giornata sulla falsariga della precedente, con poche variazioni di rilievo, eccezion fatta per una maggior copertura nuvolosa sul centro-ponente.

Venti

Deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con rinforzi sul Savonese in mattinata.

Mari

Mosso, poco mosso a levante.

Temperature

Stazionarie.

Sabato 7 marzo