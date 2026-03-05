  • News24
Come sarà

Meteo, sulla Liguria cielo velato e temperature stazionarie. Vento forte sul Ponente previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico marzo 2026

Genova. La depressione presente sulla Penisola Iberica favorisce l’estroflessione del promontorio anticiclonico sull’Italia, stabilizzando l’atmosfera ma sporcando il cielo con diffuse velature. Ecco le previsioni di Limet per Genova e la Liguria valide per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 5 marzo

Avvisi
Vento forte dai quadranti settentrionali su Savonese ed Imperiese, con raffiche fino a 50-60 km/h.
Cielo e fenomeni
Al mattino velature diffuse su tutta la regione, alternate a schiarite sui versanti costieri; nubi basse sui versanti padani in particolare del settore centro-occidentale, ma senza fenomenologia associata. Nel pomeriggio e in serata non sono attese variazioni di rilievo.
Venti
Dai quadranti settentrionali, deboli o moderati sul centro-levante, fino a forti a ponente nel pomeriggio ed in serata.
Mari
Da poco mosso a mosso, molto mosso a largo dell’Imperiese.
Temperature
Stazionarie. Sulla costa minime tra 9 e 15 gradi, massime tra 14 e 19 gradi. Nell’interno minime tra 0 e 7 gradi, massime tra 9 e 17 gradi

Venerdì 6 marzo

Avvisi
Vento forte dai quadranti settentrionali sul Savonese in mattinata, con raffiche fino a 50-60 km/h.
Cielo e fenomeni
Giornata sulla falsariga della precedente, con poche variazioni di rilievo, eccezion fatta per una maggior copertura nuvolosa sul centro-ponente.
Venti
Deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con rinforzi sul Savonese in mattinata.
Mari
Mosso, poco mosso a levante.
Temperature
Stazionarie.

Sabato 7 marzo

Giornata più soleggiata della precedente, con schiarite più convinte a levante. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali.
Mari da poco mossi a mossi su tutti i settori. Temperature stazionarie.

