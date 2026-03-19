Genova. L’ingresso di aria più fredda e secca da est regala giornate terse e soleggiate sul Nord Italia fino alle porte del weekend. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.
Giovedì 19 marzo
Avvisi
Raffiche da nord-nord est localmente superiori ai 50-60 km/h fino alla tarda mattinata agli sbocchi vallivi del Savonese, del Genovese e nell’entroterra del Tigullio.
Cielo e fenomeni
Cielo diffusamente soleggiato su tutta la regione lungo l’intero arco della giornata. Qualche nube transitoria nelle prime ore del mattino sui versanti nord-orientali delle Alpi Liguri.
Venti
Inizialmente da moderati a forti da nord-nord est, in generale calo nel corso della giornata fino a moderati.
Mari
Stirato sotto costa, da poco mosso a mosso al largo e sulle coste imperiesi.
Temperature
Minime generalmente stazionarie (in lieve aumento per compressione sulla riviera di ponente), massime in aumento. Sulla costa minime tra 9 e 13 gradi, massime tra 14 e 18 gradi. Nell’interno minime tra 0 e 8 gradi, massime tra 10 e 15 gradi
Venerdì 20 marzo
Cielo efenomeni
Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.
Venti
Moderato dai quadranti settentrionali.
Mari
Poco mosso.
Temperature
Minime in calo, massime stazionarie.
Sabato 21 marzo
Aumento della nuvolosità, con precipitazioni in discesa da nord in prevalenza sui versanti padani ed Alpi Liguri. Vento debole o moderato a regime di brezza di terra fino al mattino, brezza di mare moderata nel pomeriggio. Mare da poco mosso a mosso. Temperature massime in calo.