Genova. L’ingresso di aria più fredda e secca da est regala giornate terse e soleggiate sul Nord Italia fino alle porte del weekend. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Giovedì 19 marzo

Avvisi

Raffiche da nord-nord est localmente superiori ai 50-60 km/h fino alla tarda mattinata agli sbocchi vallivi del Savonese, del Genovese e nell’entroterra del Tigullio.

Cielo e fenomeni

Cielo diffusamente soleggiato su tutta la regione lungo l’intero arco della giornata. Qualche nube transitoria nelle prime ore del mattino sui versanti nord-orientali delle Alpi Liguri.

Venti

Inizialmente da moderati a forti da nord-nord est, in generale calo nel corso della giornata fino a moderati.

Mari

Stirato sotto costa, da poco mosso a mosso al largo e sulle coste imperiesi.

Temperature

Minime generalmente stazionarie (in lieve aumento per compressione sulla riviera di ponente), massime in aumento. Sulla costa minime tra 9 e 13 gradi, massime tra 14 e 18 gradi. Nell’interno minime tra 0 e 8 gradi, massime tra 10 e 15 gradi

Venerdì 20 marzo

Cielo efenomeni

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Venti

Moderato dai quadranti settentrionali.

Mari

Poco mosso.

Temperature

Minime in calo, massime stazionarie.

Sabato 21 marzo

Aumento della nuvolosità, con precipitazioni in discesa da nord in prevalenza sui versanti padani ed Alpi Liguri. Vento debole o moderato a regime di brezza di terra fino al mattino, brezza di mare moderata nel pomeriggio. Mare da poco mosso a mosso. Temperature massime in calo.