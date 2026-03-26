Genova. La saccatura in ingresso in queste ore sull’Europa centro-orientale porta un nuovo rapido peggioramento, con precipitazioni localmente intense sulla parte orientale dell’Italia, forti venti e temperature in netto calo. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 26 marzo

Avvisi

Forti venti dai quadranti settentrionali, con raffiche anche oltre 100km/h sui rilievi.

Cielo e fenomeni

Già dal mattino cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutta la regione; poche variazioni di rilievo nel corso del pomeriggio, da segnalare qualche schiarita più convinta a Ponente.

Venti

Forti a tratti molto forti su buona parte della regione, in particolare tra il Tigullio ed il Savonese occidentale e relativo interno, con raffiche fino a 70-80km/h nei fondovalle e localmente oltre 100km/h in quota.

Mari

Stirato sotto costa dal Genovesato verso ovest, molto mosso dal Promontorio di Portofino allo Spezzino; localmente agitato al largo.

Temperature

In calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Costa: min: +5°C/+12°C – max: +13°C/+15°C

Interno: min: -1°C/+7°C – max: +7°C/+12°C

Venerdì 27 marzo

Avvisi

Vento da nord fino a burrasca forte sui settori centro-occidentali della regione.

Cielo e fenomeni

Giornata prevalentemente soleggiata su tutto il territorio lungo l’intero arco della giornata.

Venti

Molto forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte, in particolare sui settori centro-occidentali.

Mari

Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature

Stazionarie

Sabato 28 marzo

In generale sereno, poco nuvoloso a ponente a partire dal pomeriggio. Vento in rotazione ai quadranti meridionali, a carattere di brezza moderata. Mare poco mosso. Temperature massime in aumento.