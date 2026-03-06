Genova. Al mattino tempo grigio e lattiginoso su tutta la regione. Addensamenti medio-alti lungo le coste con il sole che potrebbe essere visibile come una palla bianca. Nubi basse compatte lungo i versanti padani, specie centro-occidentali, con sconfinamenti “a cappello” sui crinali dei versanti marittimi. Nel pomeriggio velature in alleggerimento a partire dal levante con il sole che sarà visibile come dietro un vetro smerigliato. Ancora nubi basse sui versanti padani, ma meno serrate rispetto alla mattinata. Assenza di fenomeni.
Situazione: Depressione in azione sul quadrante sud occidentale del Mediterraneo nei prossimi 2 giorni, mentre sull’Italia permarrà l’alta pressione. In Liguria, ad un venerdi nuvoloso e lattiginoso, seguirà un sabato in prevalenza soleggiato. Nuovo aumento della nuvolosità domenica.
Venti: Forti da nord tra Savonese e Genovese di ponente con raffiche fino a 50-60km/h allo sbocco delle vallate e negli spazi aperti. Venti moderati da nord-est a levante.
Mari: Stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo.
Temperature: In lieve aumento le minime, stazionarie le massime
Costa: min: +11°C/+15°C – max: +14°C/+19°C.
Interno: min: +2°C/+10°C – max: +9°C/+15°C.