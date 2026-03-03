Genova. In mattinata cieli parzialmente o molto nuvolosi a Levante, con precipitazioni di debole intensità possibili sullo Spezzino. Nuvolosità sparsa anche sui versanti padani ma con scarse probabilità di precipitazioni. Cieli sereni o poco nuvolosi sui settori costieri per l’intero periodo, con velature o nuvolosità medio-alta in ingresso serale e in estensione da Ponente a Levante. Locali rovesci sui rilievi di Aveto e Trebbia nel corso del pomeriggio. Nuvolosità in parziale diradamento sui versanti padani entro sera.
Avvisi: raffiche da Nord/Nord-Est localmente superiori ai 40-50 Km/h sugli sbocchi vallivi del Savonese in mattinata e al largo delle coste Imperiesi nella seconda parte di giornata.
Situazione: L’ulteriore sprofondamento della saccatura Atlantica in sede Iberica, favorisce una veloce rimonta Anticiclonica sul Mediterraneo Centro-Orientale entro metà settimana. Sulla nostra regione ne scaturisce un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo con periodi soleggiati più prolungati, specie nella giornata di Mercoledì.
Venti: generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi fino a forti sugli sbocchi vallivi del Savonese in mattinata e al largo delle coste Imperiesi nel corso del pomeriggio.
Mari:poco mossi o quasi calmi sotto costa sui settori centro-orientali. Mossi o localmente molto mossi sulle coste Imperiesi e al largo.
Temperature: in lieve calo nei valori minimi nelle aree dell’entroterra. Massime in aumento sui settori costieri.
Costa: min: +8°C/+13°C – max: +14°C/+19°C.
Interno: min: -3°C/+8°C – max: +8°C/+15°C.