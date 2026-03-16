Genova. Il sistema depressionario, responsabile dell’intenso peggioramento del fine settimana, si sposta verso sud, richiamando correnti dai quadranti settentrionali sul Nord-Ovest. Al contempo, la bassa pressione sul bacino del Mediterraneo, a partire da metà settimana, favorirà l’arrivo di aria più fresca da Est. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni in Liguria.

Lunedì 16 marzo

Avvisi

Raffiche da nord localmente superiori ai 50-60 km/h tra nottata e prima mattinata sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese, oltre che nelle dorsali esposte dell’Appennino di Levante.

Cielo e fenomeni

Cieli velati in costa al mattino, seguiti da cieli generalmente sereni o poco nuvolosi a partire dalle prime ore pomeridiane, fino a fine periodo.

Venti

Moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali in nottata e prima mattinata, specie sulle coste del Savonese e del Genovese. Tendenza ad una temporanea rotazione ai quadranti meridionali nelle ore pomeridiane sulla Riviera di Ponente e di Levante. Deboli dai Nord in serata.

Mari

A mattino stirati sotto costa e poco mossi/mossi al largo, poco mossi o quasi calmi su tutti i settori dal primo pomeriggio.

Temperature

Minime stazionarie o in lieve diminuzione nelle aree del profondo entroterra. Massime in netto aumento, specie sui versanti marittimi interessati da fenomeni di compressione. Sulla costa minime tra 7 e 14 gradi, massime tra 15 e 23 gradi. Nell’interno minime tra -3 e 5 gradi, massime tra 9 e 17 gradi

Martedì 17 marzo

Avvisi

Raffiche di vento fino a forti sui versanti marittimi centro-occidentali in mattinata.

Cielo e fenomeni

Giornata stabile con cieli velati a Ponente e generalmente sereni o poco nuvolosi sul Centro-Levante costiero. Nuvolosità sparsa sui versanti padani centro-occidentali e localmente sullo Spezzino orientale in sviluppo tra il tardo pomeriggio e la serata, in assenza di fenomeni associati.

Venti

Moderati o forti dai quadranti settentrionali sui versanti marittimi del Centro-Ponente, deboli a regime di brezza a Levante, con rientro serale da Sud/Sud-Ovest sullo Spezzino orientale.

Mari

Mossi o molto mossi al largo sui bacini occidentali. Stirati o poco mossi sotto costa e sul settore centro-orientale del Mar Ligure, fino a fine periodo.

Temperature

Stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori massimi.

Mercoledì 18 marzo

Veloce transito di precipitazioni da est/nord-est in mattinata sui settori occidentali (nevosi a quote di alta collina). Cieli sereni o poco nuvolosi: sul Centro-Levante per l’intero periodo e a Ponente nella seconda metà di giornata. Temperature in lieve diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Seguire i prossimi aggiornamenti