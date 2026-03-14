Genova. Un’intensa perturbazione interesserà la Liguria tra sabato 14 e domenica 15 marzo: apporterà condizioni di maltempo con rovesci intensi e quota neve in calo specie tra la notte e la mattinata di domenica 15. Possibili raffiche di vento e moto ondoso in rapido aumento. Si ricorda che dal mattino è in vigore l’allerta gialla per tutta la Liguria. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Sabato 14 marzo

Avvisi

Forti rovesci, localmente accompagnati da temporali in spostamento da ponente verso il settore centrale tra il pomeriggio e la serata. Forti raffiche di Scirocco e quota neve in calo a ponente dalla tarda serata.

Cielo e fenomeni

Tra la notte e la prima mattinata rapido aumento della nuvolosità su tutta la regione. Primi piovaschi sul settore centro-orientale, ancora asciutto altrove. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio ulteriore peggioramento con rovesci soprattutto sul settore centrale ed occidentale, anche intensi sull’Imperiese. In serata e nella prima parte della notte rovesci intensi accompagnati occasionalmente da colpi di tuono tra il Savonese di Levante, il Genovese ed il rispettivo entroterra, in parziale estensione al Tigullio occidentale prima di notte. Possibili accumuli piovosi consistenti. Più tranquille la precipitazioni sullo Spezzino. Quota neve in calo sulle Alpi Liguri, dai 1300 metri del mattino ai 900-1000 metri del pomeriggio-sera, in successivo ed ulteriore calo nella notte; quota neve sui 1400-1500 metri a levante.

Venti

In progressivo rinforzo fino a forti da sud-est tra il pomeriggio e la serata sul settore centro-orientale, con picchi di burrasca al largo. Più spenta la ventilazione a ponente.

Mari

Da molto mosso fino ad agitato in serata specie al largo.

Temperature

In aumento le minime, in calo anche consistente le massime. Sulla costa minime tra 9 e 11 gradi, massime tra 11 e 14 gradi. Nell’interno minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 3 e 9 gradi

Domenica 15 marzo

Avvisi

Tra la notte e la mattinata quota neve in calo fino a 500 metri sui versanti padani occidentali. Ancora rovesci intensi al mattino e raffiche di vento, migliora nel pomeriggio.

Cielo e fenomeni

Maltempo al mattino con rovesci intensi sul settore centro-occidentale della regione, più sporadiche le piogge altrove. Quota neve in calo fino a 500 metri sui versanti padani occidentali, in veloce rialzo nell’arco della mattinata; a levante quota neve tra 1300 e 1400 metri. Nel pomeriggio generale attenuazione dei fenomeni fino a completo esaurimento in serata. Seguire i prossimi bollettini

Venti

Ancora forti tra la notte e il mattino tra est e sud-est, in rotazione a nord fino a forti sul settore centro-occidentale tra il pomeriggio e la serata.

Mari

Molto mosso, agitato ed incrociato al largo.

Temperature

In generale calo

Lunedì 16 marzo

Situazione in miglioramento con ampie schiarite e generale attenuazione del vento, temperature massime in aumento.