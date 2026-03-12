  • News24
Come sarà

Meteo, sulla Liguria ancora pioggia e vento in attesa di una breve tregua previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico marzo 2026

Genova. Nuova perturbazione sul Nord Italia con lo sviluppo di un sistema ciclonico sul Mar Ligure che porta altre precipitazioni anche intense sulla Liguria, prima di un temporaneo miglioramento. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 12 marzo

Avvisi
Nella notte e prime ore del mattino precipitazioni localmente intense sul Centro-Levante, a carattere anche temporalesco. Venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a 60-65 km/h sui settori centro-occidentali.
Cielo e fenomeni 
L’entrata del disturbo in quota porta alla formazione di convergenze di venti che favoriranno lo sviluppo di precipitazioni puntuali ma anche localmente intense e a carattere temporalesco inizialmente sul settore centrale, in successivo lento transito verso i settori più orientali. Possibili deboli rovesci anche sul Savonese in particolare orientale, ma situazione a ponente generalmente più asciutta già dal mattino. Dalle ore centrali graduale miglioramento, con ampie schiarite nell’Imperiese e sole che farà capolino anche fino al Genovesato; residue deboli precipitazioni nell’interno di Levante, in attenuazione in serata.
Venti
Moderati a regime ciclonico in nottata; rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali in mattinata, sempre a carattere tra debole e moderato.
Mari
Inizialmente mosso, in graduale calo fino a poco mosso.
Temperature
Minime in lieve aumento, massime stazionarie. Sulla costa minime tra 9 e 13 gradi, massime tra 12 e 16 gradi. Nell’interno minime tra 2 e 9 gradi, massime tra 7 e 15 gradi.

Venerdì 13 marzo

Avvisi
Nessuno.
Cielo e fenomeni
Cieli diffusamente sereni in mattinata, con qualche nube sui versanti padani del settore centrale e nel Levante. Formazione di cumuli nel corso del pomeriggio nel primo entroterra, ma senza fenomenologia associata.
Venti
Tra deboli e moderati a regime di brezza.
Mari
Poco mosso.
Temperature
Minime in calo, massime in aumento.

Sabato 14 marzo

Avvisi
Venti forti da Sud-Sud Est con raffiche fino a 50-60 km/h
Cielo e Fenomeni
La discesa di una nuova saccatura (e il suo successivo isolamento in goccia fredda) sul Mar Mediterraneo occidentale porta nuove precipitazioni sulla Liguria, limitatamente al Ponente. Cieli da poco nuvolosi a nuvolosi altrove. Vento da moderato a forte da Sud-Sud Est. Mare poco mosso. Temperature stazionarie, massime in calo a ponente. Evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti.

