Genova. Le precipitazioni, di notte e al mattino, potranno assumere carattere di rovescio, in un contesto di terreni già provati da abbondanti precipitazioni. Pertanto, prestare attenzione al rischio di frane, allagamenti e alla rapida risalita di rivi e/o torrenti. Inoltre, sono attese delle nevicate fino a bassa quota (400-600 metri) sui versanti padani occidentali. Venti forti, in prevalenza dai quadranti settentrionali, ma con raffiche fino a burrasca sul settore centro-occidentale.

Cielo e Fenomeni

Di seguito in dettaglio le previsioni del

di notte e al mattino, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sull’intero territorio regionale. In tale contesto, nelle prime ore della notte piogge, anche a carattere di rovescio, interesseranno soprattutto il centro-levante. Successivamente, intorno all’alba, si assisterà ad una traslazione delle precipitazioni verso ponente; in questa fase, la quota neve sui versanti padani occidentali calerà, saranno possibili fiocchi fin verso i 400-600 metri tra Val Bormida, Erro e d’Orba. Invece, sull’Appennino orientale la quota neve si attesterà oltre i 1200-1400 metri.

Dalle prime ore pomeridiane, è prevista una rapida attenuazione dei fenomeni, fatta eccezione per locali e residui piovaschi nelle aree interne. Invece, lungo la fascia costiera saranno presenti ampie schiarite, ad iniziare dal levante e in estensione a ponente entro sera.

Venti

nottetempo e al mattino, moderati o forti dai quadranti orientali a levante, da quelli settentrionali altrove. Dalle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi da Nord/Nord-Est sull’intera Regione, con intensità moderata o forte. In tale contesto, per l’intero arco della giornata saranno possibili raffiche fino a burrasca sul settore centro-occidentale.

Mari

nella prima parte del giorno, molto mosso. A seguire, moto ondoso in calo fino a mosso.

Temperature

minime in diminuzione, eccezion fatta per il levante ove risulteranno in leggero aumento. Massime stazionarie o in lieve calo nelle aree interne, in aumento altrove.

Costa: min: +5°C/+12°C – max: +13°C/+18°C.

Interno: min: -1°C/+5°C – max: +6°C/+12°C.