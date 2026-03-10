Genova. Il fronte perturbato andrà ad approcciare l’estremo Ponente nel corso della nottata e della prima mattinata, per poi traslare verso le coste Savonesi dopo l’alba; Successivamente, entro le ore pomeridiane, il settore centrale sarà interessato da precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in lenta evoluzione verso Est/Nord-Est. Tra il mezzogiorno e il tardo pomeriggio non sono esclusi colpi di tuono in prossimità dei nuclei più intensi e ratei precipitativi localmente a carattere di nubifragio.

Precipitazioni in parziale esaurimento a Ponente, seppur in un contesto di spiccata variabilità, mentre sul Centro-Levante costiero saranno possibili piogge sparse moderate fino alla tarda nottata.

Versanti padani e aree interne ugualmente interessati da fenomeni precipitativi ma con cumulate ridotte.

Quota neve: in calo fino a 1300-1400 MT. tra Alpi Liguri e Marittime e diffusamente al di sopra dei 1500 MT. altrove.

Situazione: un fronte, di matrice Atlantica, è pronto a transitare sulla nostra regione, con precipitazioni a carattere di rovescio in transito da Ponente a Levante. Le piogge più intense andranno ad interessare i settori centro-occidentali in mattinata e quelli centro-orientali tra tarda mattinata e serata. Prosieguo di settimana con condizioni di variabilità e precipitazioni sparse.

Venti: deboli o al più moderati in mattinata da Sud/Sud-Est. Rotazione pomeridiana ai quadranti settentrionali sul settore Occidentale, con rinforzi serali sugli sbocchi vallivi del Savonese costiero. Deboli dai quadranti meridionali fino a fine periodo sulle coste del Tigullio e sullo Spezzino.

Mari; poco mossi sotto costa sul Centro-Levante; Mossi al largo e sul bacino Occidentale

Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento, massime in lieve diminuzione, specie in costa (escluso Spezzino)

Costa: min: +9°C/+14°C – max: +12°C/+17°C.

Interno: min: -1°C/+9°C – max: +6°C/+15°C.