Genova. Prima dell’alba, della nuvolosità in discesa dal Piemonte potrà interessare il settore centrale, ma senza conseguenze associate. Per il resto della giornata, il cielo si presenterà sereno, o al più velato in serata, sull’intera Regione; da segnalare solamente la formazione di qualche addensamento pomeridiano sui rilievi delle zone interne.
Situazione: nel corso dei prossimi giorni, un promontorio tenderà ad estendersi dalle Isole Britanniche verso la Scandinavia e i Paesi Baltici, favorendo un afflusso di aria più fredda dai quadranti orientali alle latitudini inferiori. In tale contesto, sulla Liguria, dopo un venerdì caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, si assisterà ad un graduale cambiamento delle condizioni atmosferiche.
Venti: di notte e al mattino, deboli o moderati dai quadranti settentrionali; in tale contesto, saranno possibili raffiche fino a forti sul settore centro-occidentale della costa. Successivamente, dalle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a divenire a regime variabile, con debole o moderata intensità.
Mari: generalmente poco mosso.
Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione.
Costa: min: +7°C/+13°C – max: +15°C/+19°C
Interno: min: -2°C/+6°C – max: +11°C/+15°C.