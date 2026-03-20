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Meteo, l’inverno ci saluta col sole ma nel primo fine settimana di primavera torna la pioggia previsioni

Dopo un venerdì caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, si assisterà ad un graduale cambiamento delle condizioni atmosferiche

Generico marzo 2026

Genova. Prima dell’alba, della nuvolosità in discesa dal Piemonte potrà interessare il settore centrale, ma senza conseguenze associate. Per il resto della giornata, il cielo si presenterà sereno, o al più velato in serata, sull’intera Regione; da segnalare solamente la formazione di qualche addensamento pomeridiano sui rilievi delle zone interne.

Situazione: nel corso dei prossimi giorni, un promontorio tenderà ad estendersi dalle Isole Britanniche verso la Scandinavia e i Paesi Baltici, favorendo un afflusso di aria più fredda dai quadranti orientali alle latitudini inferiori. In tale contesto, sulla Liguria, dopo un venerdì caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, si assisterà ad un graduale cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Venti: di notte e al mattino, deboli o moderati dai quadranti settentrionali; in tale contesto, saranno possibili raffiche fino a forti sul settore centro-occidentale della costa. Successivamente, dalle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a divenire a regime variabile, con debole o moderata intensità.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione.
Costa: min: +7°C/+13°C – max: +15°C/+19°C
Interno: min: -2°C/+6°C – max: +11°C/+15°C.

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