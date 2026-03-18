Liguria. Un impulso di aria più fredda proveniente da nord-est interesserà il centro-nord portando un calo delle temperature e un temporaneo ritorno all’instabilità, secondo le previsioni meteo del Limet (Associazione ligure di meteorologia) per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche da Nord localmente superiori ai 50-60 Km/h tra la tarda mattinata e la sera sugli sbocchi vallivi del savonese, del genovese e nell’entroterra del Tigullio e dello spezzino

Cielo e Fenomeni: al mattino saranno possibili rovesci sul settore centro-occidentale, nevosi sulle Alpi Liguri, e tra la Val d’Orba e la Val Bormida a quote superiori 500-600m. Tuttavia gli accumuli al suolo saranno molto leggeri. Nel corso del pomeriggio ampie schiarite lungo tutta la fascia costiera, occasionali deboli nevicate ancora su Alpi Liguri e Val d’Aveto a quote superiori i 1000m.

Mare: stirato sotto costa, mosso o a tratti molto mosso al largo e sulle coste imperiesi.

Temperature: in generale calo. Sulla costa minime tra +6 e +12°C, massime tra +11 e +16°. Nell’interno minime tra -2 e +4°C, massime tra +7 e +12°C.

Giovedì 19 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Venti: moderati o forti da Nord/Nord-Est, con rinforzi possibili in mattinata al largo delle coste del Centro-Ponente e sulle creste appenniniche di Levante e sulle vallate esposte del settore centrale.

Mare: mosso al largo, specie sui bacini Occidentali. Stirato o poco mosso sotto costa.

Temperature: in lieve aumento

Venerdì 20 marzo

Giornata stabile e soleggiata ovunque. Temperature: in leggera ripresa. Mare: poco mosso.

Seguire i prossimi aggiornamenti.