Liguria. Ancora alta pressione sul nord Italia, appena disturbata da infiltrazioni umide alle quote superiori. A un sabato soleggiato seguirà un aumento della nuvolosità tra domenica e lunedì, ma sempre senza fenomeni.

Le previsioni meteo per sabato 7 marzo

Vento forte dai quadranti settentrionali su Savonese e Genovese di ponente tra la notte ed il primo mattino, in successiva attenuazione.

Al primo mattino banchi di nubi basse saranno presenti sui versanti padani centro-occidentali, in via di attenuazione nell’arco della mattinata. Sul resto della regione cielo sereno, con nubi alte in mare aperto e localmente sugli estremi regionali. Nel pomeriggio soleggiato ovunque a parte velature su Imperiese, mare aperto e Spezzino.

Venti moderati o forti da nord tra la notte e il primo mattino tra il Savonese ed il Genovese centro-occidentale, lato costa. Venti deboli variabili altrove. Nel pomeriggio generale attenuazione del vento sul settore centro-occidentale costiero fino a debole variabile in serata su tutta la regione.

Mare quasi calmo o poco mosso, in lieve calo le temperature minime, in contenuto aumento le massime.

Costa: min: +9°C/+12°C – max: +16°C/+19°C

Interno: min: -1°C/+7°C – max: +11°C/+18°C

Previsioni meteo domenica 8 marzo

Un po’ di nubi medio-alte in arrivo dal mare verso la nostra regione nell’arco della giornata, con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Assenza di pioggia. Venti deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio.

Temperature stazionarie o in lieve calo le minime, in contenuto aumento le massime.

Previsioni meteo lunedì 9 marzo

Nubi sparse sull’intero territorio regionale specie nelle aree interne, senza la minaccia di pioggia, lieve calo delle temperature massime, venti deboli.