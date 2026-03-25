Liguria. In serata, un’irruzione di aria di origine artico-marittima sarà responsabile di un rapido passaggio perturbato seguito da un calo termico. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet, Associazione ligure di meteorologia, per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: nel corso del pomeriggio libeccio in rinforzo fino a burrasca forte al largo. Venti da nord forti dalla tarda serata su tutta la regione

La Liguria sarà in pratica divisa in due: sull’imperiese il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, mentre da Savona verso La Spezia è prevista una nuvolosità compatta con possibili deboli rovesci già dal mattino e più probabili sui rilievi. Nel pomeriggio la situazione rimarrà pressochè invariata mentre dalla tarda serata il rapido transito di un fronte porterà rovesci specialmente sul settore centro-orientale con possibili sfiocchettate in Val d’Aveto a quote sopra gli 800 m e in Valle Scrivia a quote superiori i 500 m.

Venti: moderati al mattino da sud-est tra genovese e Tigullio, mentre dal pomeriggio avremo libeccio in rinforzo fino a burrasca forte al largo. Venti da nord forti dalla tarda serata su tutta la regione.

Mari: mosso al mattino in rapido aumento a molto mosso dalla tarda mattinata e a tratti anche agitato nel pomeriggio

Temperature: minime in leggero aumento sulla costa tra +9°C e +14° C, nell’interno tra +0°C e +6°C. Massime in calo sulla costa tra +13°C e +18°C, nell’interno tra +8°C e +14°C.

Giovedì 26 marzo

In prevalenza nuvoloso in particolare al mattino ma senza fenomeni. Schiarite dal pomeriggio.

Venti: molto forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte. Mare: stirato sotto costa, agitato al largo. Temperature: in generale diminuzione.

Venerdì 27 marzo

Generalmente sereno o poco nuvoloso. Venti: forti dai quadranti settentrionali sui versanti marittimi del Centro-Ponente. Mare: poco mosso sotto costa e mosso o molto mosso al largo. Temperature: in aumento.