Liguria. La lacuna barica presente sul Mediterraneo è responsabile del tempo perturbato di questi giorni e la situazione non cambierà nel corso della settimana avverte il Limet, Associazione ligure di meteorologia, nelle previsioni per la Liguria.

Stamattina mattino alcuni rovesci potranno interessare il settore centro-orientale della Liguria, quindi tra genovese e spezzino, mentre il contesto sarà più asciutto a Ponente. Nel corso del pomeriggio nuvolosità sparsa su tutta la regione, che sarà più compatta specie nell’interno del centro-levante dove non è escluso qualche rovescio da stau (sollevamento orografico della corrente).

Venti deboli o al più moderati e variabili in mattinata. Rinforzo dei venti da sud al largo dal pomeriggio.

Mare poco mosso al mattino, moto ondoso in graduale aumento nel corso del pomeriggio.

Temperature stazionarie o in leggero aumento le massime sulla costa tra +12°C e +17°, nell’interno tra +7°C e +14°C. Minime sulla costa tra +8°C e +12°C, nel’interno tra 0°C e +7°C.

Previsioni meteo Liguria giovedì 12 marzo

Attenzione alla tramontana in rinforzo con raffiche fino a 40-50 km/h negli sbocchi vallivi del savonese e del genovese soprattutto occidentale

Nel corso della notte e delle prime ore del mattino nuovi rovesci interesseranno il settore centro-orientale ligure, più asciutto a Ponente. Schiarite nel corso della giornata (seguire i prossimi aggiornamenti).

Mare mosso al mattino con moto ondoso in graduale calo. Temperature in generale calo.

Previsioni venerdì 13 marzo

Giornata prevalentemente soleggiata, venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature in aumento. L’evoluzione è incerta, anche in questo caso meglio seguire i prossimi aggiornamenti.