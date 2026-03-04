  • News24
Meteo Liguria, tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso previsioni

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria

Generico marzo 2026

Liguria. Il meteo in Liguria nelle prossime ore e nei prossimi giorni sarà influenzato da un aumento della pressione sul Mediterraneo centro occidentale, legata a sua volta da un sistema depressionario presente tra penisola iberica e Marocco.

Secondo il centro meteo Limet oggi, mercoledì 4 marzo, il meteo in Liguria sarà quindi caratterizzato, in mattinata, da cieli velati sulla fascia costiera, mentre sui versanti padani ci aspettiamo nuvolosità più compatta pur senza fenomeni. Nuvolosità in parziale diradamento ovunque nel corso del pomeriggio.

Venti generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi fino a tesi sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese in mattinata. Mari poco mossi o appena mossi. Temperature generalmente stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 8 e 19 gradi, nell’interno tra 1 e 15.

Domani, giovedì 5 marzo, non ci saranno sostanziali variazioni: giornata caratterizzata da cieli velati sui settori costieri e nuvolosità sparsa sui versanti padani. Non sono esclusi locali rovesci nel corso del pomeriggio nelle aree interne di Levante.

Venerdì 6 marzo sulla falsa riga dei giorni precedenti con nuvolosità sparsa sui versanti padani e cieli al più velati sui versanti marittimi, venti tesi o a tratti forti dai quadranti settentrionali, mari stirati sotto costa e mossi al largo. Temperature stazionarie.

