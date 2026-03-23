Meteo Liguria, rimonta dell’anticiclone: bel tempo fino a metà settimana

Liguria. Il meteo Liguria dei prossimi giorni sarà caratterizzato da una veloce rimonta dell’anticiclone, dopo il passaggio del blando sistema depressionario responsabile del debole peggioramento del weekend. Secondo il centro meteo Limet il Nord-Ovest italiano e quindi la nostra regione saranno baciati dal sole, con condizioni di stabilità fino a metà settimana.

Meteo Liguria lunedì 23 marzo

Sul fronte meteo in Liguria avremo una mattinata caratterizzata da cieli pressoché sereni su tutto il territorio regionale. A partire dalle ore centrali possibile comparsa di qualche nube nelle aree interne del Medio-Levante e sul Comparto delle Alpi Liguri-Marittime ma senza fenomeni di rilievo, qualche nuvola anche sui tratti di costa adiacenti. Poi cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori.

Venti moderati o forti in mattinata dai quadranti settentrionali, in graduale scaduta. Deboli, ancora una volta dai quadranti settentrionali, nel corso del pomeriggio e della serata, con possibili locali rinforzi sui versanti marittimi del settore centrale.

Mare stirato o quasi calmo sotto costa, poco mosso o localmente mosso in mattinata al largo. Temperature in diminuzione nei valori minimi, specie nelle aree interne: saranno comprese sulla costa tra 5 e 20 gradi, nell’entroterra tra -4 e 13.

Il meteo per martedì 24 marzo

Giornata nel complesso stabile e soleggiata sui tratti costieri. Locali episodi di instabilità pomeridiana saranno possibili sulle vette appenniniche, in locale sconfinamento tra Trebbia ed Aveto entro metà pomeriggio. Nuvolosità in diradamento serale.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in mattinata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore pomeridiane. Mare generalmente calmo o quasi calmo. Temperature in lieve aumento nei valori minimi. Stazionarie nei valori massimi.

Meteo mercoledì 25 marzo

Possibile veloce peggioramento andrà a interessare il settore Centro-Orientale nella seconda parte di giornata, accompagnato da qualche colpo di tuono. Venti in rinforzo mattutino dai quadranti meridionali e in rotazione serale a quelli settentrionali a Ponente. Mari in crescita fino a molto mossi o localmente agitati al largo. Temperature in lieve diminuzione.