Liguria. Il meteo Liguria sarà interessato da un nucleo di aria fredda tra oggi, sabato 21 marzo, e domenica 22 marzo, con precipitazioni sparse, nevose sui rilievi a partire dal pomeriggio. Deciso miglioramento da lunedì. Le previsioni del centro meteo Limet.

Il meteo Liguria di sabato 21 marzo

Velature o nubi alte interesseranno il meteo della Liguria prima dell’alba, in allontanamento verso sud. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi segnatamente sulle Alpi Liguri e sull’Appennino orientale, ma ancora senza fenomeni. Nel pomeriggio rovesci deboli o moderati su Alpi Liguri, Bormida occidentale, Val Trebbia, Aveto, alta Valle Sturla, Graveglia e alta Val di Vara, a carattere nevoso oltre i 1500-1600 metri. Asciutto e abbastanza soleggiato sui restanti settori. In serata generale attenuazione delle precipitazioni ad eccezione delle Alpi Liguri più occidentali.

Venti calmi al mattino, deboli da sud nel pomeriggio. Mari quasi calmo o poco mosso. Temperature in lieve calo le minime, massime stazionarie, in calo solo sotto eventuali rovesci: saranno comprese sulla costa tra 6 e 19 gradi, nell’interno tra -2 e 14.

Il meteo di domenica 22 marzo

A ponente cielo molto nuvoloso con piogge e occasionali rovesci più probabili nella prima parte della giornata. Nevicate sulle Alpi Liguri e versanti padani occidentali oltre 800-900 metri, in rialzo fino a 1000-1200 metri. A levante tempo variabile, ma asciutto.

Venti tendenti a disporsi da nord o nord-est con intensità fino a moderata in serata. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature, in diminuzione specie sotto le precipitazioni.

Il meteo di Limet per lunedì 23 marzo

Soleggiato a parte nubi a levante e sulle Alpi Liguri nel pomeriggio, senza conseguenze. Temperature in aumento, venti forti da nord al mattino, in attenuazione nell’arco della giornata.